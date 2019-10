Homenaje grupista a 'Skypi' por su participación en el Ironman de Kona

El Grupo Covadonga homenajeó este miércoles a David Fernández 'Skypi', el único asturiano capaz de clasificarse y terminar el Ironman de Kona, Hawai, considerada la prueba más dura del mundo. Arropado por su mujer, sus hijos y sus padres, el atleta grupista fue agasajado por el presidente del Grupo, Antonio Corripio, que reconoció el mérito de un deportista capaz de nadar 3'86 kilómetros en aguas abiertas, recorrer después 180 kilómetros en bicicleta y correr una maratón (42'2 kilómetros), todo ello a temperaturas superiores a los 30 grados y con más de un 80% de humedad en el ambiente. Skypi logró hacer todo ello en 10 horas, 17 minutos y 43 segundos.

"Cuando crucé la meta me emocioné porque fue muy duro psicológicamente, pensé que la lesión que padecía en el tendón no me iba a dejar terminar la carrera, pero yo tenía claro que la terminaba. Aunque fuera a gatas, pero cruzaba la meta", comentaba el deportista en el acto de homenaje.

Como curiosidad, se recordó que David aprendió a nadar con treinta años. "Aprendí en un cursillo aquí en el Grupo; mis padres habían intentado enseñarme de pequeño pero no hacía más que llorar, y todavía ahora nado sin meter la cabeza, es la prueba que peor llevo", explicaba entre risas. ¿El futuro? David llegó a asegurar que se retiraba, pero posteriormente admitió que una vez que se recupere de la lesión empezará a pensar nuevos desafíos.