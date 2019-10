Solo en Vila y Sant Josep hay 200 'sin techo'

Solo entre los municipios de Ibiza y Sant Josep hay actualmente unas doscientas personas que duermen en la calle o en alguna infravivienda. Son las cuentas que hace el coordinador de Cáritas en Ibiza, Gustavo Gómez, en este día en el que se celebra la Jornada de las Personas sin Hogar.

En todo el país se ha leído el mismo manifiesto reivindicativo. En Ibiza, el escenario ha sido el paseo Vara de Rey con la participación de estudiantes de centros educativos. Allí se ha vuelto a dar un toque de atención a las instituciones con peticiones concretas. Más protecciones de los hogares vulnerables en situaciones de desalojo o con garantía de alojamiento alternativo. Protocolos de actuación a la salida de recursos sociales, o, un sistema de garantías de ingresos mínimos para que toda persona en exclusión pueda avanzar en procesos de inclusión.

Allí han estado también personas como Gema González, que tiene 43 años, 38 de ellos los ha pasado en la isla. Duerme en la calle desde enero pasado. Se quedó sin trabajo y sus adicciones derivaron en esta situación de exclusión. Tiene familia en la isla y cinco hijos "pero temen que vuelva a las andadas, porque han sufrido mucho". Aunque ha estado en un proceso de desintoxicación en Proyecto Hombre y "no he vuelto a probar la droga desde enero"

Dice que vivir en la calle es "duro, un calvario" y que siempre se despierta "pensando en un futuro mejor, porque si no fuera así ya me hubiera puesto una soga al cuello". En las últimas semanas trabaja limpiando una casa dos días a la semana " y esto me ayuda, junto con la colaboración que tenemos por parte de Cáritas".

Por su parte Gómez afirma que la cifra de sin techo en Ibiza no baja en los últimos años y el cambio más notable es que "cada vez hay más mujeres en esta situación"

El coordinador de Cáritas afirma que en esta jornada tratan de dar "algo de luz". Señala que lo que se pide a las instituciones "no es un regalo sino un derecho que tienen todas estas personas".

Cruz Roja distribuye alimentos en Baleares

Cruz Roja distribuirá durante el mes que viene más de 389.000 kilos y litros de alimentos dirigidos a personas vulnerables. Se trata de la segunda fase del Programa 2019 de Ayuda Alimentaria

En el caso concreto de Ibiza, serán en total 1.990 las personas beneficiarias.

Desde la entidad dicen que los alimentos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. Se han incorporado también algunas novedades. Se entregarán desde garbanzos a cocidos, pasta, conserva de cerdo, lleche, galletas, fruta, aceite o arroz.

Cruz Roja destaca que son especialmente nutritivos y que van a contribuir a satisfacer las necesidades de personas adultas y sobre todo a los menores.