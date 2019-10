Las Islas quieren dejar de ser líderes en accidentes laborales en construcción

Balears quiere dejar de liderar la tasa de siniestralidad laboral. Las Islas llevan ya 17 años batiendo récords siendo la comunidad con el mayor índice con el mayor número de accidentes en el trabajo principalmente en la construcción. Sindicatos y patronal piden más inspecciones y una mayor prevención con programas de formación.

Ambos coinciden en que la seguridad no se tiene que dejar en segundo plano. De hecho, supone entre el 2 y el 5 por ciento del presupuesto en una obra. La implicación, según los sindicatos no solo la debe tener el empresario sino también los trabajadores con una formación adecuada para cada tipo de proyecto. Según el secretario de salud laboral de Comisiones Obreras en las Islas, José Luis Colomer, la temporalidad es sinónimo de accidentalidad porque no hay una continuidad en la formación.

En UGT, la secretaria de la federación de construcción Sonia Saavedra, lamenta que durante este año en las Islas ha habido cinco fallecidos en el sector y en ese sentido reclama una mayor prevención en las obras como barandillas o redes de protección.

Declaraciones durante la celebración de la primera feria balear de seguridad en la construcción que se celebra este jueves y viernes en Palma en la sede de la Fundación laboral de la construcción, su presidente Climent Olives, destaca que en lo que llevamos de año los técnicos de la entidad han realizado unas 400 visitas informativas en obras.

En la feria diferentes empresas han mostrado las nuevas tecnologías en materia de seguridad laboral con sierras que se paran al acto cuando detectan la carne o amoladoras angulares sin retroceso en caso de que se atasquen cortando.