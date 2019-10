"Tengo miedo a circular con patinete eléctrico por la carretera"

Tras conocer las últimas indicaciones que se convertirán en 2020 en normativa para quienes quieran utilizar vehículos de movilidad personal por las calles de Bilbao, hemos abierto nuestros micrófonos para conocer cómo lo han recibido nuestros oyentes. La mayoría no conocían que a partir de ahora patinetes, plataformas o monociclos eléctricos de diferentes tamaños no podrán transitar nunca por la acera.

Iñigo, oyente de Hoy por Hoy Bilbao, nos contaba que circula habitualmente por vía y por la acera, "me parece buena normativa, porque los patinetes van bastante rápido y hay que controlar el tema de la velocidad por si acaso. al final también te expones a tener algún encontronazo con algún peatón".

Asier, usuario de patinete eléctrico, nos ha contado que también circula por carretera "aunque hay gente a la que no le gusta que lo hagamos y paso miedo. Te expones en la acera también a que tengas cualquier accidente con la gente".

Cristina ha querido también participar en un programa muy abierto a los oyentes y que aquí puedes recuperar, y nos confesaba que ya no comprará un patinete precisamente por las dudas que le genera las nuevas instrucciones municipales "para mí la base es el civismo y la educación desde pequeños, si hubiera sitios por donde circular, me animaría a comprar un patinete eléctrico. Hay gente que los usa para llevar a sus hijos a clase, aunque a mí esto todavía me da miedo".

Nuestra compañera Carol de Oliveira ha podido confirmar desde las calles de Bilbao que la mayoría de los peatones están de acuerdo con sacar estos vehículos de las aceras. "Las aceras son por definición para los peatones". En los estudios de Radio Bilbao, Carlos Mazón portavoz del colectivo Biziz Bizi, ha vuelto a insistir en que lo primordial antes de cualquier tipo de normativa es "sacar a los coches de la ciudad y convertirla en una ciudad a 30". Actualmente, de las 577 calles de la villa, 77 aún permiten circular a 50km/h.