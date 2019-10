"En silla de pista", es un recorrido político y sentimental que ofrece además claves para interpretar el presente. La publicación nace de la labor como cronista de su autor durante 50 años de profesión, como observador en primera línea de la política española y europea.

Aguilar evoca hechos memorables del último medio siglo de España de los que fue testigo y a veces, incluso, un poco protagonista.

Tras su presentación en el Casino de Asturias de Gijón el veterano periodista aseguraba en A vivir que son dos días Asturias que "lo que tiene el libro es que no hablo de oídas sino de vividas" para añadir que "he procurado no tomarme venganza de las cosas que me han pasado" y es que Aguilar fue procesado en 1967 por un editorial del diario "Madrid". No fue la única vez en que vió cohartada su libertad de expresión, ya que en 2015 fue cesado del Diario El País por criticar al periódico en un reportaje aparecido en The New York Times.

"Rogamos disculpen las molestias causadas por nuestro abuelo"

El periodista siempre se ha caracterizado por defender los asuntos referidos a la libertad de expresión, incluso después de la muerte de Franco. Tema al que hace referencia con sentencias como "me parece que ahora los que se apiadan de Franco deberían haberse apiadado antes de a los que Franco les hizo un daño irreversible" para añadir "creo que la familia lo que tenía que haber hecho es haber comparecido con un gran letrero detrás: rogamos disculpen las molestias causadas por nuestro abuelo"

El periodista madrileño Miguel Ángel Aguilar, inició su andadura en el desaparecido Diario Madrid. En Cambio 16, fue corresponsal en Bruselas y enviado especial al Sahara en 1975.

Tras colaborar en el lanzamiento de la revista Posible, en 1977 regresa a Cambio 16 y un año más tarde es nombrado Director cargo que ocupa hasta 1980, momento en el que se incorpora como columnista al Diario El País. En 1981 funda la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos y en 1986 es nombrado Director de la Agencia EFE, cargo que desempeña hasta 1990.

También ha sido Director del Diario El Sol y columnista en la revista Tiempo. En la actualidad, escribe para los diarios La Vanguardia y Cinco días, así como la revista El Siglo. Fue presidente editor del semanario "Ahora" hasta su cierre en octubre de 2016.

Con la llegada de las televisiones privadas se incorpora a los servicios informativos de Telecinco, y colabora como comentarista para asuntos de actualidad política nacional. A partir de 1992 comienza a presentar el informativo del fin de semana. Seguiría colaborando en los informativos de la cadena y presentaría los espacios de debate y entrevistas Mesa de redacción y Hora límite.

Su labor es fundamental en la cadena ser como comentarista y analista político colaborando en Hoy por Hoy y Hora 25 O en televisión de El Programa de Ana Rosa de Telecinco, 59 segundos de TVE y en Más vale tarde de La Sexta. También posee una sección en Hora 14, emitida diariamente en la Cadena SER.

Haciendo referencia a ello comienza la entrevista emitida en A vivir que son dos días Asturias.