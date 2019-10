El Jerez presume de enoturismo para sortear las amenazas que cercan al sector

Jerez se prepara para la semana mundial del enoturismo en un momento de gran incertidumbre del sector por el Brexit, los aranceles de Trump y la caída de precios de la uva.

A la incertidumbre por la salida futura de Reino Unido de la Unión Europea, se le suma la guerra comercial con Estados Unidos. Si bien es cierto que los vinos, vinagres y brandy de la Denominación de Origen Jerez no se ven afectados, no se descarta que Jerez sea incluido en un listado futuro. Además, y con independencia de si esto llega o no a ocurrir, hay vinos tranquilos, blancos y tintos, de menos de 15 grados, que sí tienen que pagar un 25% más de aranceles e igualmente hay bodegas con intereses en otras denominaciones de origen que también están teniendo que hacer frente a más impuestos para exportar a Estados Unidos.

Para conmemorar la jornada mundial del enoturismo, del 4 al 10 de noviembre, coincidiendo además con la Sherry-Week, habrá catas, jornadas de puertas abiertas en bodegas, en el Museo Arqueológico, rutas patrimoniales, precios especiales en rutas en todoterrenos por las viñas.

El director del Consejo Regulador, César Saldaña, habla de un programa “variado y de calidad” para atraer a turistas y a jerezanos, que deben ser embajadores de sus vinos y de su tierra.

El enoturismo es una salida para capear la caída de precios que hace que la vid sea muy poco rentable, pero tampoco es fácil hacer atractiva la viña, entre otras cosas porque siguen sin arreglarse la inmensa mayoría de los caminos de acceso, algo en lo que trabaja el Ayuntamiento.

Todas las instituciones se comprometen a ponerse en la tarea y es que el turismo es ya la principal industria de Jerez. Un turismo que también está salvando el comercio del centro de campañas poco rentables.

Para dar servicio a esos turistas, en la calle Corredera, muy cerca de la plaza del Arenal, unos inversores extranjeros abren al público este fin de semana la tienda de ‘souvenirs’ Expoflamenco.