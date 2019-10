Las familias reclaman la vuelta al calendario escolar tradicional

El descanso escolar del primer trimestre, que se prolonga desde este miércoles hasta el próximo lunes, ha vuelto a desatar las críticas de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Denuncian que resulta incompatible con la conciliación de la vida laboral y que, además, supone un gasto importante en cuidadores para muchas familias. Desde los sindicatos recuerdan que las jornadas lectivas siguen siendo las mismas y creen que gobierno regional y ayuntamientos deberían facilitar centros con actividades para el alumnado de vacaciones.

Los periodos de descanso escolar en Asturias fueron objeto de una ardua negociación entre la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Miguel Virgós , (FAPAS), los sindicatos y la Consejería de Educación. Se rechazó implantar el modelo de Cantabria, una semana de vacaciones cada siete semanas de clase y que según la presidenta de la federación, Clara Díaz se ha revelado como un fracaso. Finalmente la FAPAS aceptó el calendario que les pareció menos malo pero que, según su presidenta, “sigue suponiendo un problema porque no es factible cambiar las condiciones laborales de los padres para que puedan hacerse cargo de sus hijos durante estos periodos vacacionales”.

Mientras padres y madres reclaman medidas de conciliación, desde los sindicatos consideran que no se produce ningún problema que no existiera ya porque los días no lectivos son los mismos y lo único que ha cambiado es que dejan de guiarse por el calendario eclesiástico. La solución para el secretario de enseñanza de Comisiones Obreras, Borja Llorente, pasa por la apertura de centros a cargo de los ayuntamientos o del Gobierno del Principado que oferten actividades de animación sociocultural a los escolares en vacaciones.

En Hoy por Hoy Asturias hemos hablado con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias ‘Miguel Virgós’, Clara Díaz.

Desde la consejería de Educación, cuya opinión hemos recabado ante la polémica, no ha habido pronunciamiento alguno.