Isabel: "Los okupas nos piden que les alquilemos la casa"

En Santurtzi actualmente hay tres viviendas ocupadas. En Jose Miguel de Barandiarán se encuentra la vivienda de Isabel, una de las mujeres afectadas por la ocupación de su hogar. Hoy por Hoy Bilbao ha podido ponerse en contacto con ella.

Isabel está indignada, "me parece fatal, son temas evidentes para los que hay que ponerse de acuerdo, siento mucha impotencia y no he dormido nada". La afectada ha denunciado la ocupación ante los juzgados de Barakaldo, sin embargo, no ha recibido respuesta con la indicación de la fecha en la que se celebrará el juicio.

Isabel ha convocado una concentración y dice que "van a seguir porque es la única forma de conseguir algo". Los okupas, por otro lado, le han pedido que les alquile la vivienda, la afectada responde negativamente, "los okupas me piden que les alquile la casa pero no quiero alquilarsela, la quiero disfrutar y que mi familia siga viviendo ahí".