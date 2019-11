10N: Las promesas del segundo día de campaña electoral en Balears

Este sábado es el segundo día de campaña para las elecciones generales del 10 de noviembre, con actos programados de los principales partidos y propuestas relacionadas con la inversión en ciencia y innovación, sanidad pública y políticas de vivienda y contra la ocupación de viviendas.

Pons (PSOE): "Tenemos un modelo de futuro basado en una economía verde y un modelo que apueste en la innovación y la ciencia"

El candidato del PSIB-PSOE al Congreso, Pere Joan Pons, asegura que su formación es la única que tiene un proyecto de país claro. Después de una visita en el mercado de Pere Garau, Pons se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales, con la aprobación de un nuevo estatuto del trabajador y una posible subida del salario mínimo interprofesional.

Pons critica al PP porque, dice, su propuesta de bajar los impuestos conllevará hacer nuevos recortes. También ha reivindicado la inversión en ciencia e innovación: "Proponemos llegar a una inversión del 2'5% en los próximos Presupuestos Generales del Estado".

Jover (UP): "No podemos dejar que el tándem Casado-Sánchez vuelva a pasar las tijeras por nuestra sanidad"

La candidata de Unidas Podemos al Congreso, Antònia Jover, acusa al PSOE y al PP de desmantelar la sanidad pública. Desde el Hospital de Son Espases, ha dicho que su formación se va a oponer a nuevos recortes.

Jover afirma que la sanidad es un pilar de la democracia española. Por ello, se ha comprometido a nuevas mejoras en el sector: "Aumentando las listas de profesionales de medicina e enfermería, eliminando los copagos, reduciendo las listas de espera y creando un verdadero sistema de atención a la salud mental y a la dependencia".

María Salom (PP): "Si el PP gana, habrá Gobierno"

PP, Ciudadanos y Vox han centrado sus actos de hoy en el tema de la vivienda. La candidata del los Populares al Senado María Salom ha prometido en un desayuno con jóvenes un plan para crear en todo el país 100.000 viviendas de alquiler.

Salom asegura que van a facilitar la emancipación de los jóvenes con la construcción de vivienda social, y también con los millones de puestos de trabajo, dice, que se van a crear gracias a la bajada de impuestos que prometen.

Además, reivindica a Pablo Casado como el líder que va a conseguir desbloquear la situación política: "Gobernaremos desde la concordia, desde la Constitución, desde la serenidad, desde la firmeza...".

Mesquida (Cs), sobre los ocupas: "Nadie tiene derecho a robar porque no tiene medios"

El candidato de Ciudadanos al Congreso, Joan Mesquida, propone endurecer el código penal para los ocupas. Desde la Plaza Gomila de Palma, ha prometido cambiar la ley para que las viviendas okupadas se puedan recuperar en 48 horas.

Dice que ni el PP ni el PSOE han sabido afrontar este problema. Mesquida defiende que, por mucho que una persona no tenga medios para pagar una vivienda, esto no le da derecho a ocupar una casa: "Hay otros mecanismos para favorecer el derecho a la vivienda. [...] No puede alguien tomarse la justicia por su mano y decidir ocupar cualquier propiedad".

Salvá (Vox): "La ocupación debe desocuparse 'flash'"

En Vox también centran hoy la campaña en el problema de los ocupas. Su candidato al Congreso, Antonio Salvá, también apuesta por una desocupación más rápida.

Y ha propuesto tras una visita en el Mercat del Olivar construir más vivienda pública. Además, propone rebajas fiscales a propietarios para que se adhieran a programas de alquiler social. Salvá dice que se les tiene que dar más garantías para que puedan alquilar sus viviendas sin miedo.