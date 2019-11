IU-V denuncia amenazas de muerte por parte de ganaderos de Lorca

La concejala de IU-V Gloria Martín ha denunciado que en “determinados grupos de Whatsapp de ganaderos de Lorca” se están produciendo en los últimos días comentarios insultantes y amenazantes contra su formación y contra los vecinos y colectivos que encabezan las movilizaciones en este municipio en contra de la implantación de macro granjas.

Según Martín, en el caso de su formación, como consecuencia de haber apoyado la subida del 30% del impuesto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a las explotaciones ganaderas. La concejala de IU ha explicado que en alguno de esos grupos se habla de “dar un tiro en los sesos” a los políticos que han aprobado esta medida.

De la misma forma, ha denunciado que en esos grupos a los que ha tenido acceso se comparte la ubicación de las viviendas y lugares de trabajo de algunos de los vecinos que más se han opuesto a este tipo de explotaciones.

Martín ha lamentado que esta actitud “está alimentada por dirigentes de organizaciones profesionales e incluso por concejales de otros partidos”. Se ha referido concretamente el edil del PP Juan Francisco Martínez a quien ha reprochado sus “arengas incendiarias” en el pleno municipal a propósito de esta cuestión.

La concejala de IU ha exigido a los colectivos que representan al sector, especialmente a Adespolorca (Agrupación de Defensa Sanitaria del Porcino de Lorca) así como al resto de grupos municipales que condenen públicamente las amenazas de muerte y los insultos: “Están obligados a ello si no quieren ser cómplices de quienes pretenden imponer su voluntad mediante el terror”.

No ha revelado los pantallazos que demuestran la difusión de esos mensajes “para no comprometer a la fuente que se los ha hecho llegar”, por lo que dice que por ahora tampoco se plantea presentar una denuncia al respecto. Sin embargo, advierte de que que, de no cesar estas amenazas, los hará públicos “con nombres y apellidos, a través de la pertinente denuncia”.

Sobre la subida del ICIO, Martín ha recordado que el incremento equipara el impuesto que pagarán los ganaderos al que ya pagan también los agricultores, que en Lorca es inferior a otros municipios y que sólo afectará a las nuevas granjas que quieran implantarse o que acometan reformas.

Con 1.500 granjas en el municipio, dice IU que “es suficiente” con este número y que hace falta una ordenación del sector. “Este municipio tiene problemas ambientales y a nosotros no nos va a tapar la boca nadie”, concluyó Martín.