El Ministerio de Fomento va a implantar el sistema de seguridad ERTMS y la electrificación en todo el Corredor Atlántico de ferrocarril. Ha licitado por 3,1 millones de euros la mejora de señalización y control de tráfico en la red aunque el sistema no estará implantado en su totalidad hasta el año 2030. El sistema ERTMS es habitual en buena parte de las obras ferroviarias porque aumenta de forma significativa los estándares de seguridad. No estaba y no está implantado aún por ejemplo en la curva de Angrois donde se produjo el accidente del Alvia.

El ancho estándar a medio - largo plazo

El corredor no dispondrá inicialmente de vía de ancho estándar, 1.435 mm. Considera el Ministerio que no es exigible para los corredores de la red básica ferroviaria. Fomento indica que la implantación del ancho estándar es un objetivo a medio-largo plazo y se planificará por fases para no perjudicar a los operadores ferroviarios ni dejar aislados a los puertos.