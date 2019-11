Nueva protesta por los comedores escolares

Niños y niñas afectados por el problema de comedores escolares claman por la recuperación del servicio. Acompañados de padres y madres, los pequeños gritaban "queremos comedor". Ha sido este viernes por la mañana a las puertas de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén.

Recordamos que, desde el 15 de octubre, 37 comedores escolares de la provincia dejaron de prestar servicio tras el cese de esta actividad por parte de Royal Menú Catering. La Junta lo intentó solucionar provisionalmente, pero finalmente se vio obligada a sacarlo a licitación con carácter urgente.

Antonio Plaza, del AMPA 'Antonio Machado' de Peal de Becerro y en representación de toda la provincia, explicaba que la situación es insostenible y lamentaba que el gobierno regional no esté impulsando medidas temporales al respecto. "Es grave porque hay muchas familias que utilizan este servicio de comedor y al no tenerlo se quedan un poco desestabilizadas. Si los dos padres trabajan, y no tienen con quién dejar a los niños, es un problema grave. Uno de los dos se ve obligado a dejar de trabajar".

Los progenitores se mostraban indignados con las declaraciones por parte del gobierno regional en las que se instaba a los niños a llevarse la comida en tupper al colegio. Una madre respondía que "nada de tupper. Caliente. Y encima no nos dejan que sea comida caliente ¿Un bocadillo es lo que van a comer mis hijos todos los días? No. Se tiene que comer bien, que les den el tupper ellos a los suyos".

También ha habido una importante presencia de alcaldesas y alcaldes de la provincia de Jaén. La regidora de Baeza, Lola Marín, expresaba que "estamos hablando de eliminar un servicio público, pero sobre todo un servicio esencial para las familias, para poder ir a trabajar en algunos casos, que también se convierte en un servicio social importantísimo". La de Lopera, Isabel Uceda, llamaba la atención sobre lo "tremendo" de la situación, lamentando que "siempre nos toca a los mismos, a los niños y a las niñas de la escuela pública".

Joaquín Requena, primer edil de Navas de San Juan, dice que "la verdad es que esto, por parte de la Junta de Andalucía, es de una total improvisación. No han pensado en las familias". Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina, añadía que "lo insólito es que desde el 15 de octubre los niños y las niñas de la provincia es que estén sin comedor escolar". También hablaba el regidor de Bedmar, Juan Francisco Serrano, para aseverar que "los famosos tupper a los que ha abocado la Junta de Andalucía a 1.500 familias y 1.900 niños es algo que no se había visto en 40 años de democracia".