Más de 400 personas en la inauguración del Otoño enológico

El campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid ha sido el escenario elegido para celebrar el acto inaugural de la décima edición de los Otoños Enológicos de la Fundación Caja Rural. Más de 400 personas disfrutaron de la primera jornada.

En el brindis inaugural participaron el Presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, Félix Moracho; el Director General Adjunto de Cajaviva Caja Rural, José María Chaparro, la Directora de la Fundación Caja Rural de Segovia, Beatriz Serrano; el Vicerrector del Campus María Zambrano de la Uva, Agustín García Matilla; la Diputada de Promoción Provincial, Noemí Otero; la Concejal de Turismo, Claudia de Santos y el Presidente de la Asociación de Sumilleres de Segovia, José Luis Aragüe “Mazaca”.

Después hubo una degustación de las bodegas Finca Cárdaba (DOP Valtiendas), Navaltallar (DOP Valtiendas), Vagal (DOP Valtiendas), Evolet (DOP Valtiendas), 921 (DO Rueda), Severino Sanz (DO Ribera del Duero), C2C Vinos Solidarios, Camiruaga (Martín Muñoz de las Posadas), Fariña (DO Toro) y Marqués de Cáceres (DO Rueda y los productores segovianos Monte Nevado (jamones de Carbonero el Mayor), Eresma (jamones de Coca), Celestino Arribas (quesos de Escalona del Prado), Vacmar (Panes de Fuentepelayo), Álvaro Iglesias (tomates de Martín Muñoz de las Posadas ).

Hoy viernes en San Antonio el Real la bodega Dehesa del Carrizal (Vinos de Pago) presentará variedades foráneas como la Petit Verdot o la Syrah, que acompañarán a tres exquisitas propuestas gastronómicas para arrancar este maratón enológico con la mente abierta y poner a punto los cinco sentidos. La fusión de la música y el vino se estrenará esta vez en La Postal, con Luzía Molina y Búho, que pondrán ritmo a los platos de Joni Barroso y a los vinos AVAN, de Ribera del Duero.

El sábado, la Ribera del Duero seguirá siendo protagonista con la visita a las Bodegas Briego, situadas en el municipio vallisoletano de Fompedraza. Setenta y siete hectáreas de viñedo (todas ellas de tempranillo salvo un porcentaje testimonial de merlot), resumidas en tres vinos, que se catarán tras la visita a esta moderna bodega. El tradicional lechazo asado del Restaurante Maribel de Sacramenia, rematará de un modo inmejorable la mañana de viñedo y bodega.

De la Ribera del Duero a la DO Málaga, la propietaria de Bodegas Bentomiz, Clara Verheij, guiará el maridaje del menú degustación que el equipo de Restaurante Casares ha diseñado para la ocasión. La música vuelve a fusionarse con los sabores gracias a la voz y la guitarra de Silvia Sanjuán.