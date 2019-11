Leo la noticia y, una vez más, no salgo de mi estupor. El titular, que aparece en varios medios de comunicación dice: “Crece en nuestro país la brecha de género salarial. Las españolas trabajan “gratis” desde este jueves 7 de noviembre”. Ahí es nada. Si echan ustedes la cuenta, algunas mujeres trabajan “gratis” un total de 55 días hasta final de año.

Más allá del titular centremos los datos. Según Eurostat, España es el segundo país donde mas aumenta la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres en un año. Concretamente el pasado creció un 0,9%.

Y, entiendo, que mientras escuchan este comentario, habrá quién ponga en duda eso de que las mujeres, algunas mujeres, cobran menos que los hombres. Pero los datos son los datos. Se analizan datos reales de salario/hora ante mismos trabajos. Trabajos realizados, eso sí, por hombres o por mujeres. Y las cuentas no dan. O mejor dicho, las cuentas salen inmensamente injustas y yo diría, que injustificadas. Ante el mismo trabajo y el mismo número de horas, lo lógico sería mismo sueldo. Pues no es así.

Para muchos la brecha salarial persiste en nuestro país por la resistencia de las empresas a aplicar la regla básica de igual salario por trabajo de igual valor ya que, el no hacerlo,les supone un ahorro económico que pasa a engrosar sus beneficios.

Solución: impulsar una ley de igualdad salarial para eliminar la discriminación y la brecha salarial por razón de sexo de forma eficaz y efectiva. Y es urgente y además es lo justo solucionar este asunto…si…como tantos otros…pero este también.

El estudio no aporta tampoco datos muy buenos en otros ámbitos. España ha sacado su peor nota en cuanto a igualdad en el apartado de “poder” que refleja que los cargos directivos y de supervisión están básicamente ocupados por hombres. Aunque en nuestro país la presencia de la mujer en el poder político es una de las mas elevadas, sólo un 21% ocupa puestos dentro de los consejos de administración de las grandes empresas mientras que la media europea sube hasta el 25 % y, en el caso de Francia, alcanza un 40%.

Y finalmente en cuanto a las tareas domésticas no remuneradas, el estudio refleja que siguen recayendo principalmente sobre las mujeres. Y no digo yo que no hayamos avanzado también en esto pero aún queda un largo, larguísimo camino por recorrer.

De momento, chicas, algunas… más bien muchas… recordad que curráis de gratis desde este jueves.

Tiene narices...