Natalia de Molina: "Andalucía es un plató de cine por explorar"

Desde que se llevara el Goya a la actriz revelación por su inolvidable papel en Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, la carrera de Natalia de Molina (Linares, Jaén, 1990) no ha parado de crecer. Logró otro Goya en Techo y Comida, de Juan Miguel del Castillo, y este año ha acumulado los estrenos de 522. Un gasto, un chino y mi padre, de Paco Baños; y Elisa y Marcela, de Isabel Coixet. El 22 de noviembre, y tras pasar por San Sebastián y Sevilla, estrena Adiós, lo último del sevillano Paco Cabezas, donde interpreta a una madre que acaba de perder a su hija.

P. ¿Cómo ha sido interpretar este personaje tan intenso y doloroso?

R. Como tú dices, ha sido una experiencia dolorosa e intensa, desde luego. Ha sido lo más difícil que he hecho hasta ahora en toda mi carrera. He hecho personajes muy complejos, pero nada tan complicado como ponerte en la piel de una mujer que vive algo para lo que no está preparado nunca nadie en la vida, que es la muerte de un hijo. No es lo natural y ha sido un trabajo muy profundo, pero también como actriz ha sido una gozada poder trabajar el personaje.

P. Usted ha trabajado con Juan Miguel del Castillo, con Jota Linares, ahora con Paco Cabezas. ¿Cómo es rodar en Andalucía y trabajar con un director andaluz?

R. Es mi casa. Soy andaluza, y la verdad es que ruedo muchísimo aquí. Muchas de las cosas que he hecho, por una razón u otra, se han rodado aquí. Y yo encantada. Creo que se está creando un músculo a nivel industria muy importante y se rueda muy a gusto en Andalucía. De hecho, Andalucía es un plató de cine por explorar. Quedan muchas cosas por descubrir de paisajes y de ciudades. Y luego hay un talento histórico. Es que en Andalucía siempre ha habido mucho arte.

P. Ha estado con Adiós en el Festival de Sevilla, donde también se ha podido ver Intemperie, en la que aparece Jaime López de protagonista, el niño que fue su hijo en Techo y Comida, de Juan Miguel del Castillo. ¿Le gustaría repetir con ese tándem?

R. Es que Juan Miguel lo sabe. Lo que él quiera, cuando quiera. Porque es un pedazo de director. No he visto Intemperie todavía, pero me siento como con un orgullo de madre de ver a Jaime crecer. Veo las fotos y digo "Dios mío, cómo ha crecido, es un adolescente". Me encantaría volver a trabajar con Juan y Jaime, reencontrarnos y seguir creciendo juntos.

Paco CabeZas: "Natalia merece la nominación al goya" En su entrevista en la Revista Cultural de Andalucía, Paco Cabezas señala la interpretación de Natalia de Molina y la de Mona Martínez como merecedoras de sendos Premios Goya.

P. Adiós es una película rodada en Sevilla, que se mueve en el thriller con escenas de acción muy potentes, con un director venido de Hollywood. ¿Cómo ha sido trabajar para una película con ansias más comerciales frente a un cine más intimista?

R. Paco es un director muy grande, que ahí está, ha estado trabajando en Hollywood, se lo rifan. Y ahora está aquí y ha traído todo lo bueno y grande que ha aprendido allí. Ha venido a su tierra, a Andalucía, a Sevilla, a las Tres Mil viviendas, a Los Pajaritos, y ha contado una historia visualmente con mucha acción, muy trepidante, es un thriller. Pero, a la vez, no se ha olvidado conectar con la emotividad. Es una película que te toca con toda la espectacularidad de Hollywood y el alma de los andaluces. La película es tan redonda también porque aúna esas dos cosas que él tiene y lo ha plasmado totalmente en la película.

P. Ha sido un año intenso para usted de estrenos y rodajes. ¿En qué momento de su carrera cree que se encuentra?

R. En un momento muy dulce. Estoy muy contenta. Es una pasada las cosas que me pasan, poder trabajar en este tipo de películas y espero poder seguir el camino que estoy llevando.