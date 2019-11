Eneko Bóveda: "Las cosas del vestuario jamás las airearé"

A Eneko Bóveda no le gusta hacer ruido. Menos aún en un momento crítico como el que vive el equipo. Por eso, hoy le ha resultado imposible no mostrar su descontento con algunas declaraciones efectuadas en la zona mixta del Francisco de la Hera. Al hilo de las manifestaciones de Dani Gimenez tras el partido de Almendralejo, donde el capitán insinuaba que había jugadores que deberían dar un paso a un lado e incluso abrir las puertas al Fabril, Bóveda entiende que no hay que darles más importancia y que fueron en caliente "Uno tiene unas conductas. Uno de nuestros deberes es mantenernos unidos y hacer ese esfuerzo. Las cosas del vestuario jamás las airearé". Bóveda considera que hay que leer entre líneas lo afirmado por el capitán. "Nunca he visto a un jugador pedir que lo cambien a él . Eso hay que cogerlo con pinzas. Yo sé al que sigo, que es al entrenador", continúo. De este modo, el defensa insinuó que no le habían gustado esas palabras, pero no quiso hacer más sangre.

La catastrófica temporada del equipo ha provocado que en más de una ocasión el futbolista vasco haya tenido que salir a apagar fuegos ante el micro. Una situación que no es de su agrado. "Me entristece. Se hace desagradable y a nadie le gusta el fútbol por esto. Venir aquí apaciguando mareas.... no es lo que me gustaría que tocara", confiesa.

Problemas sociales, no son fútbol

Con el Dépor colista de la categoría y batiendo registros negativos en Segunda División, las situaciones de tensión se multiplican alrededor del equipo. Una situación ante la que el defensa quiere mantener cierta distancia. "Mal haríamos en mirar y valorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Esta situación nadie la ha vivido. Tenemos que ser lo que hemos sido hasta ahora y mantener el equilibrio. La actitud es la de buscar los mejores resultados posibles", avanza.

Sobre las pintadas en casa del director deportivo, Boveda asegura que "esto se ha salido de madre. No sé hasta donde los sentimientos justifican reacciones. Una especie de escrache... esa es la pregunta que uno se debe hacer" destaca el defensa. Una contundente declaración para, acto seguido, insistir en el mensaje de calma ante lo que está viviendo el deportivismo. "Intento estar lo más lejos posible de las noticias que nos rodean. Están todos los sentimientos a flor de piel. Nunca justificare que se moleste a alguien por que las cosas no le salen.

Por otro lado, explicó que si los aficionados no centran sus críticas en los jugadores es porque "la gente quiere mucho este club y por eso nos protegen. No quieren matar a sus soldados . Mucha gente no nos quiere ni ver, pero a los a los once nuestros que saldrán el sábado los van a apoyar".

Sobre posibles revoluciones en esquema y planteamientos, Bóveda entiende que Luis César Sampedro tomará la mejor decisión. "Yo creeré en lo que crea el entrenador. Sólo en lo que él crea. Si el entrenador dice tres centrales, perfecto. O si dice cinco puntas... perfecto también".