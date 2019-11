Ciudadanos políticamente saturados

¿El posible que en este país haya un gran pacto global izquierda/derecha? No solo estatal, que, por supuesto, también (aunque es probable que no los vean estos ojos), sino a nivel autonómico o local. Presupongamos que la respuesta es no, ¿qué lo impide? Ahora, presupongamos que la respuesta es sí, ¿qué permitiría que se obrara el milagro del entendimiento político?

Más cosas. Regresando a territorio municipal, ¿qué echan de menos los ciudadanos y qué echan de más? Porque las últimas corporaciones lo que se dice muy preocupadas por fomentar la participación vecinal, no es que lo hayan estado ni antes ni ahora.

Por cierto, ¿qué hacemos ahora con el centro de Alicante? Y es que, mientras la zona deberá ser declarada acústicamente saturada por imperativo judicial, vecinos y hosteleros se declaran abiertamente 'políticamente saturados'.



Cecilio Nieto, Luis Caballero, Lola Molla y Carlos Arcaya han conversado sobre todos estos temas en El Abierto de Hoy por Hoy Alicante...