Encuentro SER con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

En Cadena SER Extremadura el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, con un Encuentro SER en el que han participado, entre otras mujeres, la escritora y filósofa Elsa Punset, la cantautora Inma Serrano y la joven promesa Neva. También la diputada de Igualdad y Juventud en la Diputación de Badajoz, Cristina Valadés; la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Múñoz; la técnico de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Carmen Delgado; y la técnico de programas de empoderamiento de Cruz Roja, María José Fernández.

En la primera parte, Inma Salguero charlaba con Cristina Valadés, Carmen Delgado y Beatriz Muñoz. Valadés aseguraba que es muy importante, no solo dar cifras, sino también dar visibilidad a esas mujeres que luchan cada día y que han conseguido salir adelante. Además, incidía en que el feminismo no es una cuestión solidaria, sino una lucha justa. Por su parte, Carmen Delgado ha hecho hincapié en tres conceptos claves que, según ella, deben ir de la mano: sensibilización, concienciación y educación. En este sentido, recordaba que el feminismo aún no está dentro del curriculum oficial de la educación reglada.

Asimismo, Delgado aseguraba que se debe trabajar para desmitificar el amor romántico y deconstruir la identidad masculina. "Las mujeres sí hemos trabajado mucho para construir una nueva identidad femenina en la que no se nos cuestione en cada ámbito de la vida", añadía.

En la segunda mitad del programa, participaba la escritora y filósofa Elsa Punset, quien antes había dado una conferencia enmarcada en las actividades con motivo de este Encuentro SER. La escritora afirmaba que entre las mujeres hay mucho talento, el problema, dice, viene muchas de las veces de una creencia en que "no somos capaces". Un ejemplo, añadía, son las niñas que aún mantienen su lenguaje corporal, hasta que en la preadolescencia lo empiezan a perder.

Por último, pasaban los micrófonos de Cadena Ser la cantautora Inma Serrano y la joven promesa Neva, quienes por la tarde pondrán la música al encuentro.