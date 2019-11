Star Wars Jedi: Fallen Order, persecución y catarsis de la Fuerza

El universo Star Wars no para de crecer. Si su última gran aparición en el universo videojuego fue Battlefront II, un título de disparos en primera persona que destacaba por su gran ambientación, ahora llega Star Wars Jedi: Fallen Order, una aventura en tercera persona en el que tomamos el papel de un padawan que huye de la persecución imperial.

Esta nueva historia desarrollada por Respawn Entertainment (Titanfall, APEX Legends) se sitúa entre los episodios III y IV, justo después de que Palpatine se convierta en emperador. Ha promulgado la Orden 66 que supone el exterminio de todos los jedi, y nosotros encarnamos a Cal Kestis, un joven padawan que debe huir para salvar la vida. Acompañado del simpático droide (casi perruno) BD-1 su huída de la inquisidora Segunda Hermana se convierte paulatinamente en un intento por reconstruir la orden jedi.

La aventura nos lleva por planetas conocidos (como Kashyyk, hogar de los wookies) y otros inéditos (como Zeffo) en la saga, con un sistema de puntos de descanso y reinicio de enemigos que bebe de la escuela Souls, aunque aquí hay varios niveles de dificultad para no desesperar muriendo. No contamos con viaje rápido, y nuestro protagonista avanza por enrevesados mapeados con habilidades como apoyarse en las paredes, saltos entre lianas (y muchos saltos de todo tipo) y la sujeción en bordes al más puro estilo Tomb Raider o Uncharted. Las habilidades especiales o desarrollo de la Fuerza se desbloquean según avanzamos en la historia, aunque se ha dejado cierto margen para elegir camino en el tablero general.

Y tranquilos, que vamos a manejar la espada láser, y mucho. En los combates contra los soldados imperiales (mención especial para los de élite por su aspecto imponente) y otras temibles criaturas contamos con ataques, esquivas y un comando de defensa que nos sirve para ralentizar la acción, contraatacar y hasta desviar los láseres enemigos si tenemos la suficiente pericia o empujar a los enemigos con la Fuerza. De esta manera viviremos secuencias épicas como la escalada hasta el cuadro de mandos de los gigantescos AT-AT como si ascendiéramos por las piernas de un coloso metálico. Y por cierto nuestro sable láser es personalizable en varios de sus componentes, todo un sueño para los fans de Star Wars.

A nivel audiovisual Star Wars Jedi: Fallen Order está a gran nivel. La ambientación del universo de George Lucas es muy inmersiva, con gráficos detallados (solo con alguna ralentización), y acompañamiento sonoro muy familiar para los fans. Y para rematar, el juego está doblado al español.

Más actualidad

Nintendo Switch acaba de recibir la octava generación de Pokémon con Pokémon Espada y Escudo. Ahora estamos en la región de Galar, donde podremos atrapar a cientos de Pokémon con variantes regionales (también con tasas de aparición que dependen del clima en su Área silvestre abierta) y participar en desafíos, combates y duros torneos en gimnasios. Además ahora nuestros pokémon pueden alcanzar los modos Dinamax y Gigamax, volviéndose gigantes y adquiriendo nuevas habilidades. Su aspecto gráfico animado pero tridimensional es fantástico, y se han introducido recompensas como caramelos XL que facilitan el desarrollo instantáneo de nuestros pokémon a niveles muy importantes para ahorrar tiempo en la crianza.

Ya está disponible para PS4, Xbox One y PC, y el 28 de noviembre llegará a Switch, Blacksad: Under The Skin. Está basado en los cómics policíacos protagonizados por el detective gatuno Blacksad en el Nueva York de los años 50 de los autores españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Se trata de una aventura gráfica en tres dimensiones con gran importancia del análisis de pistas y las conversaciones, que nos ofrecen diferentes opciones para avanzar en la investigación e interactuar con testigos y sospechosos. En esta ocasión debemos averiguar qué hay detrás de la muerte del dueño de un club de boxeo y la desaparición de un luchador, con una oscura atmósfera de cine negro.

Los Sims 4 (PC) acaba de recibir uno de los packs de expansión más demandados por su comunidad de jugadores por sus posibilidades en anteriores entregas de la saga: ‘Días de Universidad’. Además de los nuevos elementos de ropa, peinados, mobiliario y profesiones como abogado, educador o ingeniero, este pack nos invita a rellenar la solicitud para ingresar en la facultad, acorde a las habilidades de nuestro sim. Una vez admitidos nuestros personajes pueden mudarse a la residencia estudiantil, pedir becas y hasta ingresar en clubes de debate o deportes. Uno de los mejores detalles es que existen varias clases de universidad: el Instituto Foxbury es más moderno, mientras que la Universidad de Britechester cuenta con una vida estudiantil más clásica. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.