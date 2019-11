El Palacio de los Deportes se volverá a teñir de rojo para recibir al Barça

Tras una semana marcada por la dolorosa derrota ante Herbalife Gran Canaria, donde le pitaron una falta rigurosa en ataque a Marques Townes, el UCAM Murcia afronta este domingo a las cinco de la tarde un duelo vital para recuperar sensaciones. Delante tendrá al FC Barcelona, segundo clasificado de Liga Endesa con un balance de siete victorias y dos derrotas. El conjunto de Sito Alonso no se arruga y afrona con mucha motivación este partido: "La afición tiene que ser la del partido contra Valencia y nosotros tenemos que tener ese mismo ritmo para tener opción de competir. Estamos hablando de una plantilla que es muy difícil encontrar un punto débil. Tenemos que estar muy concentrados para competir", ha destacado Alonso.

El Barça ha jugado doble jornada de Euroliga con sendas victorias a Fenerbahce y a Maccabi Tel Aviv. El potencial del equipo azulgrana puede contrastar con cómo pueden llegar al Palacio. La fatiga mental, kilómetros y, sobre todo, tener duelos de máxima exigencia en tan pocos días, puede suponer un extra a favor de los universitarios.

En la convocatoria que hará Sito para este choque no estará Dusan Sakota, que no ha estado al cien por cien durante la semana y no estará listo. Hay otro jugador que el técnico madrileño tiene en la terna de no convocados al 95% según ha aclarado en la previa. Ha preferido no desvelarlo, pero ha añadido que se trata de uno de los jugadores importantes y decisivos de la plantilla.