El Govern licitará los trayectos entre las Pitiusas si las navieras no lo hacen en quince días

El Govern Balear da quince días a las navieras que operan entre las Pitiusas para que programen también en temporada baja un servicio desde la Savina a las seis de la mañana y otro desde Ibiza en torno a las diez y media de la noche. Si se cumple el plazo sin que ninguna de las compañías preste el servicio, será el ejecutivo autonómico el que lo sacará a licitación para que pueda ser una realidad una reivindicación que se viene haciendo en la Pitiusa menor desde hace nueve años.

Es lo que se ha acordado en la reunión de la Mesa de Transporte Marítimo celebrada en Palma en la que han estado presentes responsables del Govern y los Consells, pero también representantes de las navieras, Cámara de Comercio y sindicatos.

El Conseller de Movilidad, Marc Pons, ha reiterado que esta conexión es necesaria para la isla "ya se hace en los meses de verano, pero no se programa en invierno por criterios de rentabilidad según reconocen las navieras".

Por su parte la presidente del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, dice que estos enlaces significan "poder coger el primer avión que sale del Aeropuerto de Ibiza o volver por la noche a casa, pero también poder ir al Hospital Can Misses a ver a nuestros familiares o que los jóvenes cursen estudios en Ibiza, entre otras muchas necesidades".

Ferrer dice que se ha dado un gran paso y agradece el Govern que sea sensible a esta petición "ya que en los últimos meses se ha trabajado mucho". Afirma que este servicio deberá prestarse con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, "que no salga una barca para 300 personas cuando debe transportar menos pasajeros, cubrir los intereses especiales de la gente de Formentera y que el Govern no tenga que aportar una cantidad económica excesiva si no prestan el servicio las navieras de forma voluntaria".

La presidenta del Consell ha agradecido también "el trabajo previo que ha realizado la Diputada Silvia Tur en el Parlament".

Dentro de dos semanas se celebrará una nueva reunión en el Consell de la Pitiusa menor. Antes habrá reuniones por separada con cada una de las navieras. Allí se decidirá definitivaqmente si el servicio se presta por parte de alguna empresa o se pone en marcha tras una licitación previa por parte del Govern.