Natalia Álvarez Simó, nueva directora del Conde Duque: "No entro en las razones del cese de Oyarzun y Aguilar"

El pasado sábado Cadena SER adelantaba el cese de los directores del Conde Duque Miguel Oyarzun e Isla Aguilar. Apenas 48 horas después conocíamos el nombre de su sustituta: Natalia Álvarez Simó.

En la nota enviada por el Ayuntamiento de Madrid se señala que el objetivo de Álvarez Simó será "convertir a este emblemático espacio, situado en un edificio del siglo XVIII, en un centro de artes vivas y del movimiento que recoja los nuevos lenguajes escénicos de la escena contemporánea. La idea es hacer de Conde Duque un referente en este ámbito en la ciudad de Madrid".

Se da la circunstancia que los hasta ahora directores del Conde Duque firmaron hace un par de meses un manifiesto pidiendo la continuidad de Álvarez Simó frente los Teatros de Canal. Tras conocerse su nombramiento la Cadena SER se ha puesto en contacto con Natalia Álvarez Simó para conocer su parecer sobre la situación.

"No entro en las razones de su cese. Quiero seguir trabajando por la ciudad"

Natalia Álvarez Simó señala que le ofrecieron el cargo hace dos semanas, es decir, dos semanas antes de que Miguel Oyarzun e Isla Aguilar supieran que dejarían de estar al frente del Conde Duque.

Álvarez Simó señala que si ha aceptado el cargo es "porque quiero seguir desarrollando este trabajo por la ciudad. Siempre he estado trabajando por la danza y las artes contemporáneas".

Eso sí, prefiere no entrar a valorar el cese de sus antecesores. "El cese de los directores ha sido una decisión del Ayuntamiento. Creo que han informado en los medios de comunicación de las razones. Yo como profesional voy a continuar con lo que te comentaba, poder trabajar para el sector de las artes escénicas contemporáneas y desarrollar un espacio público e interdisciplinar". señala.

Natalia Álvarez Simó tampoco contesta claramente a la pregunta de si su nombramiento, tras el cese de los anteriores directores, le produce algún tipo de conflicto ético. " No entro en las razones del cese. Es la Administración la que decide. A mí me han ofrecido un proyecto", se limita a decir.

"Sé que me van a criticar"

Pese a todo Natalia Álvarez Simó es consciente de que su nombramiento no ha sido bien acogido por una parte de la cultura. "Sé que me van a criticar y lo que voy a hacer es trabajar por el proyecto y por las artes escénicas".

Igual vendría bien que entraras en las razones. En un mundo de dobles, tu segunda no hubiera averiguado por qué la despedían a la primera antes de decir que sí? No hubiera hablado con ella al menos, para intentar entender?

Qué mierda de decisión, @nataliaasimo https://t.co/fn7h02Y4jT — Pablo Messiez (@pmessiez) November 25, 2019

Hasta el momento Miguel Oyarzun e Isla Aguilar y Natalia Álvarez Simó no han llegado a hablar. "Los he llamado, pero no he logrado hablar con ellos para tenderles la mano, para hacer las cosas lo mejor posible e invitarles a que podamos establecer un diálogo".

Para que algo genere un conflicto ético hay que tener conciencia. Que natalia sea quien sustituya a Miguel e Isla me recuerda a Julio Cesar: tú, Bruto, tú...? — israel elejalde (@IsraelElejalde) November 25, 2019

Simó asegura que se incorporará a su nuevo cargo dentro de un mes.