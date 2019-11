Os ricos do xaxún

Comer ou non comer? Isa é a cuestión para moitos e moitas das mortais. A última moda entre os realfooders, instagramers, youtuber e demais familia é o xaxún intermitente.

O xaxún consiste en pasar unhas determinadas horas se inxerir alimento algún e concentrar a inxesta nuns determinados momentos do día."O que se busca con esta práctica é que o noso corpo queime máis cantidade de enerxía e graxa ó longo das horas que non comemos", explícanos Isaac Videchao, o noso especialista en nutrición deportiva.

Malia que non comamos, o noso organismo precisa enerxía para moverse. Por iso, se non lla proporcionamos, o que fai é queimar das nosas reservas. Até aquí todo parece maravilloso. Onde pode haber problema? Pasando un pouco de fame, melloramos, incentivamos a nosa perda d e gaxa. Pois, como xa ben, non é ouro todo o que reluce.

"A práctica do xaxún non se pode presentar coma un modelo de hábito de alimentación saudable. É certo que o xaxún intermitente axuda a determiados tipos de persoas, coma os epilepticos, pero non é uinah rutina beneficiosa xeral", explica Isaac Videchao.

Na actualidade as redes sociais en Internet fan de altofalantes para xente que opina sen coñecementos e fundamentos científicos suficientes. O mundo blogger, youtuber ou instagrammer pon en numerosas ocasións en perigo a nosa saúde."Os profeisonais estamos nunha constante loita contra a desinformación que se verte nas redes. Nós temos que educar e acompañar a persoa nese proceso estudando as súas caracterñisticas e vixiando o seu progreso".

Que teño que facer se quero probar o xaxún intermitente?

Segundo o experto en nutrición deportiva, Isaac Videchao, o primeri paso é poñerte en máns dun especilista, hai estudar a fisiolxía de cada quen e coñecer o que pretende conseguir."O xaxún intermientente tense que introducir nas rutinas de xeito progreviso", moita xente non o sabe e quere ver resultados inmediatos. E a maxia, non existe.

Para continuar, hai que ter en conta, e facérllelo saber o paciente, que non hai estudos científicos que proven a eficacia deste método."Por unha banda, non se sabe canto tempo sen comer é o axeitado nin tampouco en canto tempo se debe producir a inxesta de alimentos". Realmente é moi complicado comer 1.200 kcal , por exemplo, en dúas comidas.