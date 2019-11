Dos copas y una botella de moscatel, entre los objetos del ajuar funerario de Asunción Balaguer y Paco Rabal

Asunción Balaguer ya descansa junto al que fuera su marido, Paco Rabal, los dos juntos en el cementerio Virgen de los Dolores de Águilas. El entierro ha tenido lugar esta mañana, a las 9.00h. Horas antes, ayer tarde se llevaba a cabo un acto de despedida en la Casa de la Cultura Francisco Rabal, donde entre otros estuvo la alcaldesa del municipio, Mª Carmen Moreno, así como el actor Ginés García Millán; gran amigo de los Rabal, así como otros miembros de la familia, como su hijo Benito Rabal o sus nietas, Guevara Rabal y Candela Rabal, entre otros. A petición de la familia también se pudo escuchar a la cuadrilla de la Cuesta de Gos, tal y como ocurrió en el funeral de Paco Rabal, en agosto de 2.001.

Benito Rabal, en el centro, abraza a su hija Guevara Rabal durante el homenaje despedida a Asunción Balaguer. A la izquierda de Benito, el actor Ginés García Millán, y a la derecha de la imagen, la alcaldesa de Águilas, Mª Carmen Moreno. / @MCarmenMoreno

Balaguer y Rabal se han vuelto a reencontrar casi 20 años después del fallecimiento del conocido actor aguileño y ya descansan juntos en el pueblo del intérprete de películas como Los Santos Inocentes o Viridiana, tal y como ambos siempre desearon. Las cenizas de la actriz han sido enterradas a primera hora de la mañana junto a las de su marido en el cementerio Virgen de los Dolores de la localidad costera no sin ese toque 'rabaliano' que siempre acompaña a esta conocida familia.

Lo ha contado en el programa Hoy por hoy una de las nietas de la actriz, Guevara Rabal, "sí, junto a las cenizas de mi abuela y de mi abuelo hemos depositado dos copas; una botella de vino Moscatel, que tanto le gustaba a mi abuela, así como una campana con la que mi abuelo solía llamar a mi abuela, y dos cigarros para mi abuelo, que como sabéis era un fumador empedernido", ha dicho.

Guevara Rabal ha recordado la parte más humana de Asunción Balaguer, "era una abuela especial, muy cariñosa, quizá por su edad muchos pensarán que no entendía a los jóvenes, pero era todo lo contrario, tenía una mente muy abierta, se había convertido en mi confidente, a ella me gustaba contarle mis cosas y confiarle mis secretos. Era una gran abuela", ha dicho.

LLegada de las cenizas de Asunción Balaguer a la Casa de la Cultura, Paco Rabal (Águilas), donde se llevó a cabo un sentido homenaje a la fallecida en el que intervinieron, entre otros, el actor Ginés García Millán. / @MCarmenMoreno

La pequeña de los Rabal cursa estudios de Arte Dramático; algo que a su abuela le hacía mucha ilusión. "El consejo de mi abuela siempre fue que luchase por lo que quería, que no me rindiera nunca y que si me pasaban cosas que no me gustaban que no perdiera el tiempo en regodearme en la pena, que desechara lo malo y siempre me quedara con lo bueno de la vida", ha comentado Guevara en la antena de la SER.

Los restos mortales de la actriz; hija adoptiva de Águilas, llegaron ayer tarde a la localidad donde se instaló la capilla ardiente en la Casa de la Cultura que lleva el nombre de su marido; Paco Rabal, y que se sitúa en la plaza que lleva el nombre de la matriarca de la saga Rabal; Asunción Balaguer, para que el pueblo de Águilas pudiera rendirle su último adiós. "Fue un acto muy emotivo, donde lloramos, reímos y hasta cantamos en honor a mi abuela", ha dicho una emocionada Guevara Rabal.

Tras charlar con Guevara, en Hoy por hoy también ha intervenido Juan Pablo Muñoz Zielinsqui, músico murciano; que en la actualidad reside en Madrid, y quien colaboró en la banda sonora de diferentes películas de Benito Rabal; hijo del actor aguileño, como es el caso de ‘Paco, mi padre’ y al que le une una estrecha amistad con la familia.

Imagen elegida por el Ayuntamiento de Águilas para presidir el homenaje a Asunción Balaguer en la Casa de la Cultura Paco Rabal. / Cadena SER

Juan Pablo Muñoz Zielinsqui, que se ha referido a Asunción como "una mujer muy cariñosa", es el compositor de las músicas de Banda Inaudita. En su trayectoria profesional ha compuesto numerosas bandas sonoras para cine y televisión, con directores como Benito Rabal, Vicente Romero o Pedro de la Sota.

Ha intervenido en espectáculos teatrales de distintos géneros, con grupos como La Tartana, Dagoll Dagom, Centro Dramático Nacional, Teatro Nacional Clásico, con directores como Fernando Trueba, Adolfo Marsillach, César Oliva.

Asunción Balaguer y Paco Rabal a las puertas de la casa familiar Milana Bonita. Foto archivo / Getty Images

Muñoz Zielinsqui ha dicho que guarda muchos más recuerdos con Paco que con Asunción, pero que al fin y al cabo recordar a uno es recordar al otro, "aunque si recuerdo -ha dicho- lo cariñosa que era con su hijo Benito y conmigo durante el tiempo que trabajamos juntos".

Juan Pablo también ha recordado; como no, alguna de las noches de farra junto a Paco Rabal, "una noche salímos y terminamos a las ocho de la mañana comiendo churros en una cafetería en Madrid. Paco saludaba a todo el mundo que entraba en el local y que mostraba su sorpresa al encontrarse a esas horas con un actor de la talla del aguileño, comiendo churros con chocolate con su habitual retranca y sentido del humor", ha recordado con una sonrisa este músico murciano.