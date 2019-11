Chiara: 'Mi despido me abrió las puertas a un nuevo mundo'

Chiara Baldoví es valenciana, pero lleva 'toda la vida' en Madrid. Se formó como periodista y logró trabajar como tal durante 10 años en una empresa de comunicación. 'Organizaba todo tipo de actos y tenía clientes nacionales e internacionales'. Un buen día, le llamaron de la dirección de la empresa para anunciarle que tenían que rescindir su contrato. 'Me dijeron que no había trabajo' pese a que ella fue la única a la que despidieron: 'estaba embarazada en aquella época, con lo cual concluí que no querían pagar mi baja por maternidad'. Era su segundo hijo.

Tras ser madre, tuvo que reflexionar sobre su futuro. Vió que los congresos virtuales eran un filón que apenas estaban explorados. Ahora pone a multitud de personas en contacto con temas muy variados como pueden ser la salud, el sexo, o la Educación, y ha visto cómo se le han abierto las puertas a un nuevo mundo.

Ahora se encarga de sus hijos por las tardes, y puede estar más con su familia. 'No hay mal que por bien no venga', asegura.