Miguel Sánchez (Cs): "Ciudadanos tiene que volver al centro si quiere crecer como partido"

¿Es Miguel Sánchez pasado, presente o futuro del partido Ciudadanos? Esa es la pregunta que hoy todo el mundo quería hacerle al senador autonómico y en su día líder del partido naranja en la Región de Murcia. Todo, a raíz de la entrevista publicada por eldiario.es, en la que su compañera de partido, Isabel Franco, se refería a él como "pasado".

Sánchez ha querido restar importancia a la 'puya' lanzada por Franco contra su carrera política y que sirvió para 'bromear' en redes con otra compañera naranja, Ana Martínez Vidal; actual portavoz del Ejecutivo regional. Ha dicho que, al tratarse de compañeros no hay que darle más importancia de la que tiene, "quizá tuvo un mal día y por eso dijo que lo dijo en esa entrevista", ha afirmado el político de Caravaca de la Cruz.

Hoy quiero reivindicar la figura de un compañero que ha trabajado duramente por esta Región y por @CsRegionMurcia, mi querido compañero y Senador Autonómico @mikysalo. Todos sumamos en este proyecto, los que estamos y los que vendrán. — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) November 26, 2019

El que fuera líder del partido naranja en la Región de Murcia y portavoz parlamentario durante la anterior legislatura, ha dicho en Hoy por hoy que en su partido hay gente muy preparada que sabrá decidir hacía donde va Ciudadanos y confía en que se “vuelva a centrar” por el bien del partido y de España, ha afirmado.

Sánchez ha declarado que no se pueden permitir dar más 'bandazos'; "que si ahora con el PP, que si el PP con Vox", porque eso -asegura- "ha hecho que Cs pierda su sitio en la escena política española. No nacimos como partido de derechas ni de izquierdas, por eso hay que reconducir nuestro mensaje a la ciudadanía y nuestra posición en el espectro político como partido de centro que somos". En contra de lo que se ha hecho y dicho hasta el momento -dice el también abogado- que "ya no tienen socios preferentes", tal y como ha ocurrido hasta la fecha y ha dejado claro; por cierto, en más de una ocasión la actual secretaria de Comunicación del partido, Isabel Franco.

Tras la salida prácticamente de toda la cúpula nacional, Miguel Sánchez ha dicho que el próximo sábado 30 de noviembre celebrarán en Madrid un Consejo General y ahí será donde se defina "el futuro del partido y el camino a elegir a partir de ahora", independientemente del Congreso previsto de cara al mes de marzo.

Isabel Franco, primera por la derecha, junto al que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la campaña de las elecciones nacionales en abril de 2.019. / Cadena SER

Sánchez que asistirá como consejero a dicha cita, ha brindado todo su apoyo a Inés Arrimadas, "en eso creo que estamos todos de acuerdo", y ha dicho que será un buen momento para pedir más autonomía del partido en la Región de Murcia, y entre otras cosas, "urnas para elegir a los candidatos o lideres de Ciudadanos"; una petición esta última que tiene mucho significado si recordamos la polémica surgida en las primarias donde salió elegida candidata regional Isabel Franco y donde algunos militantes denunciaron que el proceso de votación digital 'había servido para amañar el resultado'.

El político naranja no ha querido entrar en polémica y ha evitado responder a cualquier cuestión que pudiera perjudicar a su partido, aunque se ha mostrado ilusionado y satisfecho con la idea de poder formar parte de la 'resurrección' de Cs tanto en la Región de Murcia como a nivel nacional.