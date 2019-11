La diabetes tipo 2 en niños está relacionada con problemas económicos de las familias

Los datos hablan por sí solos. Unos 6 millones de personas en España son diabéticos, de los cuales 2 millones están sin diagnosticar. 1.100 personas cada día son diganosticadas con esta enfermedad en nuestro país, lo que supone 400.000 casos anuales. Además, 25.000 personas mueren al año por diabetes en España, unas 68 defunciones al día. Son datos aportados por las sociedades científicas y de los que se hace eco la Federación Española de Diabetes. Su presidente, Andoni Lorenzo, califica estas cifras de “tremendas” y más si se tiene en cuenta que “el 50% de los pacientes que acuden a consulta no hace caso a su médico”. Esto, según Lorenzo es fruto del desconocimiento de lo que supone esta enfermedad. “La diabetes es una enfermedad terrible, las consecuencias de un mal control son muy duras para el paciente y familia. Si haces caso al médico y sigues tratamiento y recomendaciones en alimentación y en ejercicio, la calidad de vida será muy buena, con los hábitos adecuados”.

Pero estos datos son más preocupantes si miramos a la infancia. David Montes, pediatra del Hospital de Fuenlabrada, especializado en diabetes, alerta de que en consulta se observa como más del 20% de los menores tienen obesidad, una situación que predispone a la diabetes tipo 2. Esta enfermedad puede prevenirse con hábitos saludables de alimentación y ejercicio y así se lo trasladan a los padres a través de charlas informativas y blogs específicos que realizan para concienciar e informar sobre diabetes tipo 2 y tipo 1.

Economía familiar y diabetes infantil

Y aquí se encuentran con una barrera indiscutible. Montes asegura que las dificultades para que los niños tengan una alimentación saludable surgen cuando el nivel económico de la familia es bajo. “Es habitual que una familia te diga que su dieta se basa en pasta, arroz e hidratos de carbono por problemas económicos. La economía está detrás de la obesidad y ésta detrás de la diabetes tipo 2, por supuesto”.

A esto hay que sumar, según indica Lorenzo, el “bombardeo absoluto” en medios como televisión de “comida basura, mala comida, asociado a música infantil y dibujos animados y los padres tenemos la sensación de que van perder la batalla, por eso importante la concienciación y explicar lo nocivo de este tipo de comida”.

Desde la Federación reclaman que se ponga en marcha el Plan Estratégico de la Diabetes en España.“Todos nos dicen que es un gran Plan, muy bien elaborado y pensado, con 56 puntos, pero no se pone en marcha”, algo que no se entiende porque no solo ayudaría a prevenir y a los enfermos, sino que se reduciría el gasto sanitario, que dice Lorenzo, en “diabetes es el doble que en el cáncer”. Su reclamación es un grito, de momento, al vacío. Quieren que al Plan se le dote de recursos económicos, “se realicen campañas de prevención y concienciación y empezar a andar en las distintas líneas de actuación”.