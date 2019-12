Santos no ve a Navarra Suma particularmente receptiva a llegar a acuerdos con el Gobierno de Navarra

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha estado este lunes en Hoy por Hoy Navarra. En pleno debate presupuestario, el consejero ha hecho alusión a la disyuntiva que se plantea sobre si pactar con Navarra Suma, con EH Bildu o con ambos.

La última opción es la menos viable, pues ambas formaciones políticas han dejado claro que no es posible acordar con las dos a la vez. Respecto a las preferencias de los grupos que sustentan el acuerdo programático, PSN, Podemos, Geroa Bai e I-E, los tres últimos han subrayado que la opción más factible es EH Bildu. En esa línea, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia ha incidido en la SER en que no ve a "Navarra Suma particularmente receptiva a llegar a acuerdos con el Gobierno de Navarra. Ellos se han manifestado con una oposición más o menos frontal que se ve todos los días en el Parlamento. Y entiendo que de la reunión que mantuvieron el otro día con la presidenta del Gobierno, los postulados que se sacaron están muy alejados de la dirección sobre la que va el Gobierno. No lo sé. En toda negociación puede haber movimientos de las partes, pero si tuviera que apostar no lo vería tan claro".

En el marco de dicho debate presupuestario, Eduardo Santos ha aludido también al traslado del Palacio de Justicia de Navarra a otra localización. El Gobierno de Navarra se ha reunido ya con el alcalde de Pamplona, con Enrique Maya (Navarra Suma), para iniciar los trámites que permitan el traslado de las oficinas judiciales, que se encuentran "casi al límite de su capacidad". Eduardo Santos no ha hablado de plazos, pero sí ha explicado que las conversaciones ya se han iniciado y que Enrique Maya se ha mostrado "muy dispuesto".