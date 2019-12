Almeida replica a Carmena: "No transforme su frustración en rencor"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes a su antecesora en el cargo, Manuela Carmena, que "vergüenza" fue la "barra libre electoralista" que hicieron con Madrid Central, por lo que le ha pedido que "no transforme su frustración en rencor" tras no haber podido repetir como alcaldesa.

🎥 La hemeroteca le juega una mala pasada a Almeida:



👉🏼 Durante la campaña del #26M: "Con Almeida, Madrid Central se acaba"



👉🏼 En la #CumbreDelClima: "El único Gobierno que ha aplicado íntegramente Madrid Central ha sido el nuestro"https://t.co/0rhS2X9a9j Informa @RadioMadrid pic.twitter.com/YzFpTfp5ll — Cadena SER (@La_SER) December 2, 2019

Así ha respondido a las palabras de la exregidora pronunciadas este lunes en la Cadena Ser, donde aseguró que le daba "vergüenza" que Almeida dijera ahora que el nuevo Consistorio es el que ha aplicado íntegramente Madrid Central cuando en campaña electoral y durante los debates propuso revertir esta medida.

"Vergüenza es que solo el 29 de mayo se pusieran muchas más multas que todo el mes; vergüenza es que en el mayo hubiera 23.000 de multas y el mes de julio, cuando entramos nosotros en el Ayuntamiento y se aplicó Madrid Central, se impusieron 80.000. Les vendieron que se multaría a partir del 15 de marzo y por razones electoralistas, dejando aparte el medio ambiente, no lo hicieron", ha dicho Almeida tras participar en una ponencia en la Cumbre Mundial del Clima sobre el papel de las ciudades en el cambio climático.

"Entiendo la decepción y frustración de Manuela Carmena"

"Entiendo la decepción y frustración de Manuela Carmena, que tuvo muy buen resultado electoral, siendo la primera fuerza en el Ayuntamiento, pero que la decepción y frustración, que es lógica humana y natural, por no llegar a ser alcaldesa, no la transforme en rencor. Una alcaldesa debe compartir un tono institucional que no está respetando. Me da pena que esté usando este tipo de calificativos", ha agregado el actual primer edil.

Además, ha criticado la "barra libre" que había en Madrid Central hasta su llegada al Gobierno, donde "un coche sin etiqueta ambiental, que no podía entrar en Madrid Central, si entraba 30 días solo le caía una multa". "Los coches más contaminantes no podían entrar en Madrid Central pero con una multa al mes lo hacían. Eso sí que me produce una vergüenza", ha apostillado Almeida.

Mejorar el proyecto

El alcalde ha reconocido que en su programa electoral llevaba que Madrid Central "no era la solución", pero que firmó un pacto con Ciudadanos, que hablar de mejorar ese proyecto.

"Frente a todos aquellos que sentían orgullos, el único gobierno que aún discrepando con Madrid Central, lo está cumpliendo es este gobierno, porque ya no hay una barra libre que querían Inés Sabanés y Manuela Carmena. Por tanto, yo discrepo de Madrid Central, asumo lo que llevaba en mi programa y el pacto con Cs. Pero frente a aquellos que se llenan la boca con el medio ambiente y permitían la barra libre, cuando de verdad se está multando es en estos momentos", ha reiterado.

José Luis Martínez-Almeida ha insistido en que como gobierno "responsable" que es, aplica la normativa, algo que a su juicio no depende de los intereses electorales del momento y "no es un quita y pon de lo que me conviene".

"La normativa es normativa y hay que hacerla cumplir. Y un gobierno responsable es la que la hace cumplir. Todavía no he oído a Carmena ni a Sabanés decir nada de esa normativa de quita y pon. Pusieron las elecciones por encima de la salud de los madrileños", les ha reprochado.