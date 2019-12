Rocío Gil releva a Jesús Manso en la presidencia de la asociación de pasteleros

Rocío Gil Montes, de la Pastelería Tamir, ubicada en Carbonero el Mayor, es la nueva presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios Pasteleros de Segovia tras su elección en la última Asamblea celebrada por este colectivo empresarial.

Gil Montes releva en esta máxima responsabilidad a Jesús Manso (Pastelería Anyu), quien deja el cargo después de dos décadas al frente de la Asociación. Hacia su antecesor precisamente ha dedicado la nueva presidenta sus primeras palabras ante los asociados, agradeciendo “la entrega, el trabajo y el tiempo que Jesús ha dedicado a la Asociación y a nuestra profesión”.

Asimismo, ha asegurado que “uno de los primeros objetivos que me he marcado es incrementar la afiliación, porque una Asociación más numerosa es más fuerte, y siendo así es más viable conseguir una representación eficaz del colectivo, abordar iniciativas productivas y organizar más actividades. De modo que hago un llamamiento a los todos los empresarios de pastelería de la provincia que aún no estén afiliados a que den el paso, nos acompañen y trabajemos juntos”.

Tras el relevo en la presidencia de la asociación sigue con su tarea formativa. Uno de esos eventos está próximo: la organización de un seminario acerca de las técnicas de frío en panadería adaptadas a la pastelería, durante el que se darán a conocer determinadas técnicas innovadoras de interés para avanzar en la profesionalización de nuestro Sector. La formación correrá a cargo de Florindo Fierro, Asesor de Panadería. Profesor Escuela de Panadería de Madrid.

La cita es el día 10 de diciembre de 16:00 horas a 19:30 horas en el Centro de Formación Profesional Felipe VI (calle Dámaso Alonso, 23, en el Barrio de Nueva Segovia). La asistencia es gratuita para los empresarios pasteleros previa reserva de plaza en el teléfono 921 43 22 12 - extensión 2 antes del 5 de diciembre.