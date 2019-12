García Parrondo, el getafense quiere llevar a Egipto a los Juegos

El técnico y exinternacional Roberto García Parrondo, que quiere llevar a Egipto a su octavos Juegos Olímpicos en las últimas nueve ediciones, ha sido el protagonista este martes en ‘Destino Tokio’ en Cadena SER Madrid Sur.

Esa posibilidad de clasificarse, para un exjugador que nunca participó en unos JJOO con España, fue uno de los argumentos que le llevaron a aceptar la oferta egipcia, donde sustituyó a David Davis, tras ganar la EHF Champions League con el RK Vardar macedonio.

“No me gusta hablar de los Juegos hasta que lleguen, pero tenemos varias opciones”, nos ha contado.

Para clasificarse tiene dos vías: la primera, los campeonatos africanos que se disputan en Túnez (15-25 de enero) donde la selección anfitriona y Argelia se presentan como principales rivales para lograr el título y la única plaza olímpica. La segunda opción es a través de los campeonatos preolímpicos pero aquí hay a su vez varias posibilidades y todo porque Egipto quedó octava en el último Mundial. Si no hay sorpresas en el Campeonato de Europa (9-26 de enero) uno de los siete primeros del pasado Mundial obtendrá billete para Tokio (ya lo tiene Dinamarca, campeona del Mundo) con lo que los faraones entrarían en el preolímpico en el grupo de Noruega, Chile y Corea del Sur para jugarse una plaza con sudamericanos y asiáticos, ya que la de los escandinavos parece segura. Si no, jugaría el preolímpico, salvo debacle en Túnez, como segundo o tercero africano, pero aquí el problema sería que estaría en el grupo de Francia y Croacia o en el de Alemania y Suecia (con otro europeo por decidir) y sería una sorpresa que los europeos no lograrán los cuatro billetes en liza. “Cuantos más equipos europeos más complicado sería”, asume.

La ausencia de una liga competitiva y la consiguiente diferencia de mentalidad es el principal cambio. “Aquí la mentalidad no es tan profesional”, nos cuenta pero eso permite que el combinado nacional pueda entrenar dos veces por semana, “como mínimo”.

Reconoce que los entrenadores nacionales tienen mucha presión. “Es distinto sobre todo cuando eres extranjero”, reconoce y pone el ejemplo del actual entrenador del C.D. Leganés, Javier Aguirre, cesado tras caer en octavos de la Copa de Naciones de África que organizaba Egipto. “La gente vive el deporte con mucha pasión”, apunta.