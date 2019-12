Los sellos de calidad del Bierzo arremeten contra la Junta por Cosmos

Los consejos reguladores de los sellos de calidad del Bierzo consideran 'lamentable y muy preocupante' para la comarca que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones haya 'dado por hecho' la autorización de la quema como combustible de neumáticos fuera de uso a la multinacional brasileña Votarantim Cimentos en su planta de Toral de los Vados, cuando todavía no se ha terminado el procedimiento administrativo.

El colectivo que aglutina a los 7 sellos de calidad mantiene 'nuestra frontal negativa' a que se lleven a cabo actividades de ese tipo en la comarca dado que, a su juicio, ponen en grave peligro el desarrollo del sector agroalimentario, a cambio de, únicamente, 'mejorar la cuenta de resultados de una multinacional'. Eso, prosiguen en el comunicado, ' sin entrar a valorar todos los riesgos para la salud que pueden conllevar y que deberíamos tener en cuenta todos los ciudadanos' de la comarca.

Dicen los sellos de calidad que resulta 'bastante paradójico' que se hagan estas declaraciones, coincidiendo en el tiempo con la cumbre mundial del clima, y en el marco de unas jornadas sobre el futuro económico del Bierzo.

Anuncian los consejos reguladores que presentaran alegaciones a los informes presentados y a los que Suárez Quiñones aludía para respaldar su decisión de autorizar la actividad.

Consideramos que es exigible que organismos o instituciones como el Ciemat o como el Servicio Territorial de Agricultura de León, presenten informes fundamentados en estudios científicos, con datos objetivos y, dada la importancia y repercusión del tema, con una extensión acorde a esa relevancia.

Por último, los sellos de calidad quieren dejar claro que 'no nos oponemos al desarrollo industrial del Bierzo ni mucho menos, que creemos que la economía de la Comarca no debe basarse en un único pilar, que lo mejor es que sea diversificada, pero obviamente y por mucho que algunos quieran vender otra idea, el pilar fundamental es y, pese a quien le pese, será la agroalimentación, el sector forestal y el turístico', sentencian.

Añaden que los recursos de estos sectores son imposibles de localizar y que, por tanto, no se debe, señalan, autorizar una actividad 'para que una multinacional mejore su cuenta de resultados exclusivamente, sin ningún otro tipo de beneficio para el Bierzo, y escudándose en argumentaciones del miedo, hablando veladamente de cerrar la planta si no se le autoriza, etc, solo nos puede abocar a un final total de la zona'. Es más, 'fabricar cemento se puede realizar en cualquier parte del planeta, elaborar un Mencía del Bierzo, o una pera conferencia del Bierzo, solo aquí', esgrimen.

Los sellos de calidad aseguran que mantendrán la batalla contra este tipo de autorizaciones tanto en la alegación administrativa como en los juzgados donde, recuerden, ya ganaron una de sus batallas.