La tradición musulmana se hace repostería en el Alfajor de Rute

La gastronomía cordobesa cuenta con una gran tradición en el mundo de la repostería navideña. Esta provincia fue cuna de la civilización musulmana occidental y fruto de ello, muchas de las elaboraciones que aún a día de hoy se mantienen en las casas de miles de familias cordobesas. Una larga tradición que, a pesar de los avances culinarios de la actualidad, mantiene la esencia de aquellos sabores donde la almendra, la canela o la miel forman parte de una base gastronómica que perdura en el tiempo.

En el apartado de la respostería navideña, la provincia de Córdoba tiene un municipio que acapara todos los focos, tanto por la cantidad de empresas dedicadas a elaborar dulces típicos de estas fechas; como por la calidad de los mismos. Rute, una localidad de la comarca de la Subbética cordobesa, es conocido en Andalucía como el "Pueblo de la Navidad" y son miles los visitantes que se acercan a disfrutar del famoso Belén de Chocolate, sus destilerías de anís y por supuesto, sus tradicionales dulces.

Entre todos ello, si hay uno que destaca por encima del resto: El Alfajor de Rute. Un dulce que proviene de la época musulmana y que mantiene, sin duda, la esencia de aquella repostería del siglo X. El Alfajor es una pequeña delicia, en forma de barrita, que se que a medio camino entre el turrón y el polvorón. Harina tostada, almendra tostada, canela, algo de grasa animal y azúcar glass son sus ingredientes. En este caso no lleva miel, como sí ocurre con otros alfajores que se fabrican en otros lugares de España.

La Flor de Rute

La empresa La Flor de Rute lleva desde 1962 fabricando estos alfajores. Se venden unos 40.000 kilos en estas fechas y son uno de los productos estrella en la campaña de Navidad.

Aunque hay muchas variantes de este dulce, no solo en España (también es típico de Argentina), no se parece en mucho al Alfajor de Rute, puesto que este último no lleva especias ni miel.

Muchos siglos antes de la invención de las actuales barritas energéticas, los musulmanes ya disfrutaban de algo muy parecido, con aquellos primitivos alfajores, que todavía se pueden disfrutar en la actualidad.