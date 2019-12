La Fiscalía investiga la principal patronal de la carne en España, la FECIC, por presuntas irregularidades contables

Pol Moragas fue el responsable económico de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas durante un año, de junio del 2017 hasta el mismo mes de 2018, cuando lo despidieron por carta. Lo echaron tres días después de que se reuniera con el secretario general de la patronal, Josep Collado para hablar de las presuntas irregularidades que había detectado en las cuentas. Una supuesta administración desleal que ya había advertido por correo electrónico dos meses antes, el 29 de marzo del año pasado.

El secretario general de la Federación, Josep Collado, interpretó las palabras de este trabajador como una amenaza y una deslealtad. En la carta de despido disciplinario le decía que había dinamitado cualquier puente con la empresa, que "había traspasado un punto de no retorno con un abuso de confianza absoluto y una transgresión de la buena fe contractual, insalvable", según el escrito recogido en la sentencia del juzgado social número 24 de Barcelona a la que ha tenido acceso SER Cataluña.

El 1 de agosto de hace un año, Pol Moragas presentó una denuncia a Fiscalía, que ya tiene sobre la mesa el informe final encargado a la Policía Nacional, y mantiene la investigación abierta antes de decidir si archiva el caso o bien presenta querella en el juzgado por un supuesto delito de administración desleal.

El secretario general de la Federación y otros cargos declararon en octubre pasado ante la policía y aportaron las auditorías de las cuentas y las actas de los órganos de gobierno de los últimos 4 años, entre otros documentos.

Unos días antes, el 24 de julio, presentó una demanda en el juzgado social 24 de Barcelona para reclamar la nulidad del despido "por vulneración de derechos fundamentales". Pedía que una indemnización por daños morales. La juez de lo social, María Pía Casajuana, ya se ha pronunciado. Declara improcedente el despido y obliga a la empresa a readmitirlo y a pagar el sueldo y los bonus que le deben desde que lo echaron, o acordar una salida a 33 días por año trabajado. La empresa es partidaria de echarlo y pagarle la indemnización correspondiente además del bonus anual, que es de unos 1.000 euros. Pero, de momento, ha presentado recurso a la sentencia.

Lo relevante de este caso es que la juez rechaza declarar nulo el despido al considerar que no se ha vulnerado ningún derecho laboral de este trabajador. Dice que "se puede considerar que el despido fue directa consecuencia de la comunicación realizada al señor Collado en relación a las irregularidades que decía haber detectado y que motivaron al mismo tiempo, que con posterioridad, presentara una denuncia ante la Fiscalía" .

A pesar de todo ello, la juez cree que no tiene derecho a indemnización por daños morales "porque no reclamaba ante la empresa hacia los derechos laborales, sino que había comunicado al señor Collado que había detectado determinadas irregularidades contables que nada tenían que ver con sus derechos laborales, sino con la situación económica o contable de la empresa y con la posible responsabilidad del señor Collado en relación a la misma ".

El secretario general de la FECIC, Josep Collado ha negado a SER Cataluña que despidiera el responsable económico "como represalia" y asegura que la relación con la empresa "no cuajó, no encajó y se despidió". Y recuerda que han aportado voluntariamente toda la documentación que les han pedido. También resalta que él presentó la denuncia a Fiscalía dos meses después de que lo echaran y añade que "no tiene demasiada lógica que un señor que ha trabajado 12 meses pida una indemnización de 80.000 euros, es algo descabellado". Con todo, no ha querido hacer declaraciones públicas respecto al caso.

FECIC, con 41 años, es la unión de diferentes asociaciones empresariales, que agrupan mataderos, salas de despiece e importantes empresas del sector que se dedican a la transformación de la carne en productos cárnicos elaborados.