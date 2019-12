Desde Octubre del 2018 a noviembre del siguiente año 21 chicos y chicas entre los 14 y 21 años participaron en un experimento auspiciado por la Fundación Pluralismo y Conviviencia para hacer un expermento. Se trataba de unir. Buscar las convergencias en lugar de las divergencias con un grupo de jovenes creyentes y ateos.

Jonas Trueba filmando al grupo mientras participaban en uno de los talleres / Funcación Pluralismo y Convivencia

La mayoría vive en la Comunidad de Madrid, pero también en otras provincias aledañas. El sentido del proyecto, denominado Cambia el Marco , era reflexionar sobre el hecho religioso y las propias experiencias de vivir y sentir la religión. La intención de todos era la de construir una sociedad mejor, más respetuosa con los Derechos Humanos en lugar de discutir sobre las diferencias que les distancian.

Entre estos jóvenes había ateos, baha’ís, budistas, católicos, cienciólogos, cristianos ortodoxos, judíos, musulmanes, protestantes, e incluso sijs. Tan diversas son sus creencias como lo es la sociedad española y por lo tanto, la madrileña.

El cineasta Jonas Trueba filmó durante los meses de marzo a septiembre, mientras estaban en sus talleres a estos chicos. Según él, la experiencia ha sido muy enriquecedora ya que ha podido comprobar en primera persona la diversidad religiosa, ha conocido nuevas creencias, como la Fe Bahá'i , y ha confirmado cómo al contrario de lo que se suele decir, los jóvenes se organizan, y tienen opinones formadas en muchos aspectos.

Le pedimos a una de las participantes, Yasmin de 16 años, que nos mandara a Hoy por Hoy Madrid su sentir sobre su paso por Cambia el marco, y ésto fue lo que nos dijo : Creo que el poder habido conocer a todos estos jóvenes no ha hecho más que acrecentar esa sensación que tengo de que realmente da igual quiénes seamos, de dónde vengamos o en qué creamos, porque lo que importa de verdad es el hecho de compartir ciertos objetivos comunes. Cuando de pronto me encontré con jóvenes de distintas creencias para elaborar un proyecto, uno podría creer que quizás primaría una sensación de inseguridad al principio, por estar con gente tan distinta. Pero la realidad fue que me sentí completamente agusto, dejando de un lado la timidez y el estar delante de cámaras, porque con ellos sentía que el simple hecho de creer en algo nos unía. No me sentía extraña, ni diferente a ellos. Formaba parte de algo muy bonito y eso era lo importante. Aprendí mucho de ellos, y a medida que les conocía mejor, no se trataba sólo de su religión, sino de ellos como personas. Ha sido una experiencia maravillosa.