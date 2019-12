El presidente aragonés considera que la sentencia que dicta la devolución de los 111 bienes a las parroquias de la Diócesis de Barbastro - Monzón depositados en el Museo de Lleida, no por esperada es menos emocionante.

Javier Lambán espera que los políticos catalanes no influyan y que los bienes de las parroquias orientales de Aragón sean devueltos en los proximas semanas.

"Es una coincidencia feliz, hay una especie de justicia poética en esto, de que dos años después [de la devolución en 2017 de los bienes de Sijena] se dé a conocer esta sentencia", ha valorado Lambán. "Lo primero que tengo que hacer es felicitar al obispo de Barbastro [Ángel Pérez Pueyo] porque ha conseguido un éxito indudable en este litigio".

El presidente aragonés espera que la Generalitat no entorpezca la decisión de la justicia. "Sería razonable que, aunque solo fuera por demostrar algo distinto a lo que hasta ahora han demostrado, la política catalana no se inmiscuya en el cumplimiento de la sentencia, que no animara a su incumplimiento, y que esta se desarrolle y se ejecute de la manera más rápida e inmediata posible", es decir, que "en las próximas semanas las obras vuelvan a su lugar de origen del que jamás debieron salir":

Además, Lambán se pone a disposición del obispo de Barbastro para conseguir la vuelta del patrimonio. "Si la parte catalana alega la sentencia, hemos de proceder inmediatamente a exigir su cumplimiento provisional", ha propuesto.