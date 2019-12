6-0. Una Peña de pesadilla en Gijón

La Peña Deportiva se ha visto claramente superada por el Sporting B en un partido sin historia en el que el equipo ibicenco ha cometido fallos garrafales en defensa. Los jugadores asturianos lo han tenido fácil ante la fragilidad del conjunto de Santa Eulària que ha encadenado un despropósito tras otro en el primer tiempo y que no ha mejorado mucho en la segunda parte. Todo se ha decidido en menos media hora cuando los locales ya dominaban por tres goles a cero, porque tenían una autopista por los extremos, el medio campo ibicenco tampoco existía y martilleaban la portería de Seral que tampoco ha tenido su mejor día.

El equipo de Santa Eulària ha jugado su peor partido de la presenta campaña, penalizada por errores individuales y colectivos. Un desastre sin paliativos del que no se ha salvado nadie.

La Peña ha arrancado con cuatro novedades en su once inicial, Jorge Mena como titular en el lateral derecho, Casado y Cristeto en la zona ancha y Cruz recuperando su plaza como lateral izquierdo, una vez cumplida su sanción.

El choque no podía empezar peor para el equipo de Santa Eulària, porque encajó un gol en la primera llegada del filial asturiano. Cuando solo se habían jugado cuatro minutos Guille Rosas entró sin oposición por su banda derecha, superando por rapidez a Cruz al que ganó la espalda, los centrales llegaron tarde a la cobertura y en una posición algo escorada se plantó solo ante Seral al que coló el balón entre las piernas y lo mandó a la red. Un mazazo que echaba por tierra todo el planteamiento de Casañ y que estuvo a punto de repetirse poco después con otro pase en profundidad a Garci, aunque esta vez pudo reaccionar Cruz en el último momento para repeler el disparo y mandar el balón a córner. El lateral izquierdo peñista ha vivido una auténtica pesadilla en el choque y lo mismo le ha ocurrido a Mena en el otro costado.

El Sporting B llegaba con demasiada facilidad al área de Seral, porque la defensa ibicenca hacía aguas, sobre todo por los costados y el fútbol de toque de los asturianos no tenía respuesta. Y fruto de ese claro dominio no tardaron en llegar más goles, el segundo tanto del Sporting materializado por Mecerreyes y el tercero de Berto. Antes de la media hora el encuentro estaba sentenciado. Y la hemorragia continuó con un cuarto tanto de bella factura de Guille Rosas tras una buena combinación y de nuevo ante la pasividad ibicenca. No se había visto a una Peña tan frágil e inofensiva esta temporada y en esta categoría esto se paga muy caro.

Se llegó al descanso con todo decidido y el segundo tiempo sobró. La Peña pensaba más en la doble cita ilusionante que tiene por delante en Santa Eulària ante la Ponferradina en la Copa del Rey y el Ibiza en liga. Casañ quiso tapar tantos agujeros defensivos dando entrada a De Val, una pieza básica en el medio campo y también dejó en la caseta a un inédito Jodan, dando entrada a Pipo.

La segunda parte ha cambiado poco, aunque la Peña ha tenido alguna ocasión y ha buscado el llamado gol del honor con algo de más llegada en ataque. Los jugadores ibicencos han tirado de orgullo y amor propio, pero las caras reflejaban la frustración de un choque pésimo. El Sporting seguía encontrando campo abierto por los extremos y en el minuto 21 de la segunda parte otra rápida acción por su banda izquierda la mandó a la red Chiki. Se completaba y una manita y poco después la goleada adquiría tintes escandalosos con una sexta diana del Sporting B que reflejaba lo que se veía en el campo y que dejaba claro que algunas pruebas mejor no repetirlas. Ya se sabe que el mejor escribano echa un borrón.