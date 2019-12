Un UCAM Murcia CB sin chispa suma una nueva derrota en casa

El UCAM Murcia CB ha sumado una nueva derrota en el Palacio. Esta vez ha sido Kirolbet Baskonia el verdugo universitario. Desconexión en el tercer cuarto de los murcianos donde no dieron lugar a un final ajustado como en otras ocasiones.

Empezó con dudas, desconcentrado y perdido el UCAM. Sin la intensidad habitual, aunque remontó sensaciones con dos triples de Jarrell Eddie que hicieron entrar al UCAM en una dinámica positiva (21-15). Ya en el segundo cuarto confirmó su buen estado con un triple y la posterior subida de revoluciones de todo el equipo para minar a Baskonia. Sin embago, los de Vitoria empezaron a sumar con Shengelia y Shields para dinamitar el aro local.

La defensa universitaria empezó a tener huecos y la intermitencia murciana costó muchos puntos en la pintura. Extraño partido de Larentzakis en las dos facetas de juego, sobre todo en la contribución ofensiva. El equilibró imperó en el luminoso al descanso (37-38).

El tercer cuarto fue el de la discordia. A pesar de la igualdad, rápidamente Baskonia empezó a matar a un UCAM que bajó varios escalones en su juego. Radoncic no entró en los planes de inicio de Sito y empezó a mostrar signos de querer meterse en el juego, aunque no fue suficiente. Por parte de los visitantes, Vildoza (que no había metido ningún punto) le hizo nueve a los murcianos y a falta de 55 segundos Baskonia iba ganando por 10 para rematar con +12 (50-62).

El final deparó una lectura distinta a lo habitual. El marcador era abultado, un +17 que terminó por derrotar a los universitarios. Expulsaron por doble técnica a Larentzakis y por quinta falta Eddie fue eliminado. Se pudo maquillar, al menos, el marcador con un UCAM que tuvo dos versiones. La de la primera parte, más intensa y correcta y la de la segunda, donde el conjunto de Sito Alonso agachó los brazos en el tercer cuarto (76-86).