Aguado no descarta eliminar los Comisionados dirigidos por el PP, tal y como demanda Vox

El pasado jueves la portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio reclamó al Gobierno de la Comunidad de Madrid la eliminación de los comisionados de la Víctimas del Terrorismo, del Bienestar Animal o del Cambio Climático "porque no sirven para nada".

Solo cuatro días después de esa petición, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid recogen el guante. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado no descarta dar ese paso, "si en el futuro detectamos que se pueden reducir organismos, que se pueden fusionar entes, lo haremos", dice sin ningún temor a enfadar a su socio. Lo cierto es que todos esos comisionados están en manos del PP y sus nombramientos han generado polémica, como por ejemplo, el comisionado maldito de la Cañada Real donde tres personas distintas han pasado por él, igual de polémico que la recolocación del exalcalde de Alcobendas en el comisionado de Víctimas del Terrorismo o el fichaje del torero Miguel Abellán como Comisionado de Asuntos Taurinos.

Cada uno de estos cargos cobran cerca de 75.000 euros. "Siempre estamos dispuestos a valorar cualquier fórmula que nos permita ser más eficientes en la gestión de los recursos públicos y en la atención de los temas que a día de hoy se abordan en los comisionados. Si hiciera falta eso lo decidiríamos", zanja Aguado.

Aguado quiere corregir lo que el PP "no ha hecho bien"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cuestionar las políticas que el PP hizo en la anteriores legislaturas, con la intención de corregir los errores del pasado, "creo que nuestro objetivo tiene que ser mejorar todo lo que no se ha hecho bien en los últimos gobiernos y seguir apostando por ser transparentes". Por ejemplo, con los polémicos contratos en los que se incluye la cláusula del 1% investigada ahora por la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica. Ignacio Aguado cree que "si encontramos cualquier posible irregularidad o un contrato que generara suspicacias o dudas, no tendremos ningún inconveniente de ponerlo en manos de los juzgados".

Pide a Vox que no bloquee los presupuestos

Ignacio Aguado ha hecho un guiño a Vox en el mismo día en el que les ha pedido responsabilidad para no bloquear los futuros presupuestos. "Si quieren bloquear la legislatura pueden hacerlo y si quieren construir y permitir que haya estabilidad y presupuestos también está en su mano", apunta. Según el vicepresidente madrileño su voluntad es preparar "unos buenos presupuestos" con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, para presentar los mejores presupuestos posibles a la Asamblea de Madrid.

"Ahí tanto Vox como el resto de formaciones políticas van a tener que decidir que hacer, si lo bloquean, si lo aprueban o si introducen enmiendas. No me puedo hacer responsable de lo que vaya a hacer Vox y le pido responsabilidad para no bloquear", ha dicho.