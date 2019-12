Marcos Garcés: "Analicen su estilo de vida"

Hace unos días, leíamos que en Suecia lucir ropa nueva está casi mal visto. Lo llaman "vergüenza por comprar" y el motivo es que no es sostenible, además de que la industria textil extremadamente contaminante. Como este hábito social tan cool que tenemos de viajar por todo el mundo, cada fin de semana, cuanto más lejos mejor. O como pedir por internet a China un cable del móvil para el coche y que nos lo envíen a casa en un día. O comer aguacates de Sudamérica, garbanzos de México o café de Vietnam y beber agua embotellada.

Pero es que nuestro estilo de vida, el mayoritario, y es incómodo renunciar a él. Es más fácil poner el foco y echar la culpa a un sector alejado de nosotros y que no emplea a ningún conocido, como por ejemplo la agricultura. No digo que no tengamos responsabilidad como sector en el cambio climático; no me quieran entender mal. Pero no se nos puede cargar el muerto, siendo además que somos uno de los pocos sectores que actuamos como sumidero de dióxido de carbono y mantenemos nuestros entornos naturales.

Está claro que tenemos que mejorar y créanme que estamos en ello, pero si queremos frenar el cambio climático tenemos que empezar por mirar nuestro propio ombligo y no derivar responsabilidades. Analicen su estilo de vida y hallarán la clave.