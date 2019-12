¿El túnel del vino en las Bodegas A7 de Valdepeñas?

El nuevo presidente de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, Felipe Rojo, ha asegurado, en declaraciones a SER Valdepeñas, que no se descarta que la próxima edición del Túnel del Vino cambie de ubicación. Todo ello, ante la lejanía del actual lugar de celebración de esta cita al casco urbano de Valdepeñas.

En este sentido, Rojo ha subrayado que "ya el año pasado se sondeó hacerlo en las Bodegas A7, pero el ayuntamiento nos informó de que no estarían disponibles a tiempo". No obstante, en relación con las próximas fiestas del vino no se descarta que se puedan celebrar en dicho espacio público "estamos mirando otras opciones al Pabellón Ferial".

Sin embargo, el nuevo presidente de una de las asociaciones más veteranas y numerosas recalca que "los socios han demandado que la lejanía puede ser un problema". En este sentido, Rojo insiste en que regresar al Museo del Vino no es una opción, ante el poco espacio disponible para las bodegas y porque estas instalaciones permanecen abiertas al turismo durante el transcurso de esta cita.

Asimismo, Rojo se ha mostrado contento y abrumado por tomar las riendas de esta Asociación, tras la dimisión de parte de su junta directiva. Una dimisión, según el nuevo presidente, motivada por cuestiones personales. Por ello, Rojo se hará cargo de este colectivo hasta finales de 2020, momento en que espiraba el mandato de los anteriores dirigentes.

Finalmente, este nuevo presidente ha subrayado que para el próximo mes de febrero de 2020 se dará a conocer el calendario de actividades a los cerca de 600 socios con los que cuenta la Asociación Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas.