Javier Fernández o Carolina Marín, entre los deportistas que colaboran en el calendario de Izan

Izan sorprende a diario a su familia y su ánimo es el que les da fuerza para seguir adelante con iniciativas como este calendario solidario, ‘La sonrisa de Izán’que lleva años editándose en Navidad para recaudar fondos que faciliten sus terapias. Unos calendarios en los que vienen colaborando personajes de ámbitos muy diversos. En este caso son deportistas olímpicos tan reconocidos como Carolina Marín, medalla de oro en los JJOO de Río en 2016 y tres veces campeona del Mundo, Javier Fernández, campeón de Europa de patinaje artístico de 2013 al 2019 y del Mundo en 2015 y 2016 o Saul Craviotto, piragüista con tres campeonatos del mundo a sus espaldas, entre otros.

Doce deportistas protagonizan con Izan cada uno de los meses del próximo año. Antes los fueron periodistas, los mejores chef de España o el pasado año los Djs, “que tanto gustan a Izan”, según reconoce su tío Iván Maroto, en una entrevista concedida a SER Madrid Sur.

Izan padece una enfermedad rara, conocida como síndrome Angelman, que no tiene cura, aunque desde que se le diagnosticaron con tan sólo tres años, la familia no ha cejado en luchar por mejorar su calidad de vida. Destacan por su gran actividad en redes sociales y por iniciativas diversas, tanto para recaudar fondos dirigidos amejorar la vida de Izan, como para concienciar sobre la enfermedad, según reconoce Gema Maroto, la madre de pequeño. “La enfermedad no se puede cambiar pero sí darle otra cara. La pena la tenemos, pero no podemos estar siempre pendiente de esto, en nuestras redes él es el protagonista. Intentamos sacar siempre el punto positivo, porque él lo saca”, dice.

Gema se muestra esperanzada porque, aunque en España casi no hay investigación al respecto, sí en EEUU. De hecho, Gema comenta esperanzada que este nuevo año comenzarán “los “estudios clínicos con niños y eso abre una puerta importante”. Las nueva terapias son un avance, mientras, “intentamos pasar el día a día y si Dios quiere y viene una cura o una mejora en la calidad de vida, bienvenido”.

El calendario ‘La sonrisa de Izan’ puede adquirirse por tan solo cinco euros, bien online, a través de www.lasonrisadeizan.com o comprándolo en diferentes establecimientos de Parla, en el AMPA del colegio María Teresa de Calcuta o en el colegio Buenos Aires de Pinto. Lo recaudado se dirige íntegramente a las terapias de Izan.

Los deportistas que han colaborado este año, además de Marín, Fernández y Craviotto son Almudena Cid, gimnasta rítmica que disputó cuatro finales olímpicas, Damián Quinteros con 56 medallas a sus espaldas, 26 de ellas de oro, Eli Pinedo, medalla de bronce en los JJOO de 2012, Jennifer Pareja, mejor waterpolista de Europa en 2013, Joan Lino, medalla de bronce en atletismo en Atenas 2004, María López, bronce en el europeo de Bélgica en hockey hierba, Marisa Mateo, oro en los JJOO de Atlanta en el 96 en gimnasia rítmica, José Abajo ‘Pirri’, medalla de bronce en Esgrima en Pekín 2008 y Raúl Ruiz, dos medallas de oro en el campeonato de España 2019.