Autónomos: "La renta online muchas veces no funciona"

A los autónomos la digitalización "no nos pilla por sorpresa por que ya tenemos que enviar sus facturas por internet desde hace tiempo, pero no se ha eliminado la posibilidad de hacerlo en papel", que es lo que les preocupa, sobre todo por que según la secretaria general de la Unión de Profesionales y Autonomos de Euskadi Silvia Martinez. El sistema on line "muchas veces no funciona". Además cree que "muchos autónomos no se verán capaces de hacer la declaración y tendrán que recurrir a asesorias".

Recuerda además que tramitar sus recibos on line ya les obliga a adelantar el pago del IVA de facturas que después a veces tardan meses en cobrar.