Pilar Alegría: "Es muy difícil" que el PSOE apoye los presupuestos de Azcón

"Es muy difícil" que el PSOE apoye los presupuestos de Jorge Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo ha afirmado hoy, miércoles, la portavoz socialista municipal, Pilar Alegría, que ha calificado el proyecto del gobierno PP-Ciudadanos de "vacío" y "tramposo". Alegría, en La Rebotica, en Radio Zaragoza, ha reconocido que esperaba más del nuevo gobierno municipal. Hace 15 días el alcalde Jorge Azcón tendía la mano al PSOE, en Hoy por Hoy Zaragoza, para sacar adelante las cuentas de 2020.

"Entiendo que tuvieran ganas de gobernar esta ciudad, pero también pensaba que después de 16 años calentando en banda iban a ser mucho más ambiciosos" porque "nos hemos encontrado un proyecto vacío de proyectos importantes para esta ciudad y venden un poco como novedad la propia gestión del día a día" y es "tramposo, en tanto en cuanto se compara con el presupuesto del año 2018 e infla partidas que van a venir de venta de suelo, pero tendremos que ver cómo está el mercado".

La partida de ingresos por venta de suelo prevé 20 millones, cuando Pilar Alegría recuerda que de los 7 previstos por Zaragoza en Común para 2018 sólo llegó a ingresarse 1.

La portavoz socialista también se queja de la opacidad, "una cuestión que me preocupa" porque "lo que ha hecho el actual gobierno es partidas que aparecían con concreción en los últimos presupuestos, ahora las han metido en un paquete global, y mucho nos tememos que es para seguir aumentando eso que tanto criticaban, que son los convenios a dedo".

El PSOE ya anunció que presentará una enmienda a la totalidad y varias parciales. "La realidad es que ya no existen esos centros cívicos demandados en Hispanidad o en Parque Goya; ya no están las partidas de escuelas infantiles de Valdespartera o Parque Venecia o ya no tenemos el Centro de Infancia del Picarral y ha desaparecido la inversión necesaria para quitar todos los postes en Valdefierro o tampoco hay ningún tipo de presupuesto para Torre Ramona o Giesa en Las Fuentes". En resumen: "Los barrios en el presupuesto de Jorge Azcón quedan absolutamente olvidados".

El plazo para presentar esas enmiendas termina el 14 de enero para todos los grupos municipales.