Una cabalgata con tres reyes magos blancos: polémico cartel en Los Molinos

El rey Baltasar del cartel de la cabalgata de Los Molinos desapareció hasta que alguien se dio cuenta de que los tres reyes magos eran blancos. El ayuntamiento de esta localidad madrileña aseguró que había sido un error y que ninguna de las cinco personas que supervisó la agenda de Navidad se dio cuenta de que el rey Baltasar no era negro.

Por este motivo, el consistorio ya ha rectificado el cartel por uno nuevo en el que aparecen representados Melchor, Gaspar y Baltasar y además ha desmentido que se trate de un acto racista como denuncio Ahora Los Molinos desde la oposición.

Teresa Gutiérrez, número tres de Unidas Podemos en Los Molinos, ha pasado este jueves por 'La Ventana de Madrid' y ha lamentado esta polémica desatada por el ayuntamiento liderado por PP y apoyado por Vox. "Ha sido un poco bochornoso, repartieron por el pueblo un folleto con una imagen tradicional, pero en la contraportada hay una imagen en la que los tres reyes magos son blancos (...) la gente se dio cuenta rapidísimo. Para anunciar la cabalgata se utilizaron estos tres reyes magos blancos. Tras este jaleo se ha rectificado", ha desvelado Gutiérrez, que ha apuntado a un intento del PP por contentar a la ultraderecha.

"Todo parece que es una concesión a Vox como ha habido tantas otras a lo largo de lo que llevamos de legislatura: no nos ha, probado la moción a favor del colectivo LGTB, no hemos tenido un punto violeta en las fiestas, no se ha apoyado la moción del cambio climático... todo por la presión que el concejal de Vox ejerce sobre el sobre sobre el grupo municipal del PP", ha lamentado.

"Todos hemos visto en los medios de comunicación la felicitación navideña que mandó Vox en el que también había sustituido a Baltasar por otro reír blanco y aquí pues ha pasado lo mismo. Si eso no es racismo... Yo estoy muy contenta de que se haya rectificado porque creo que con la ilusión de los niños de cualquier edad no se puede jugar. En mi familia celebramos muchísimo los reyes y el rey Baltasar es el preferido. Yo me pongo en la retrospectiva de ver a esta noche la cabalgata y no ver a mi Rey y habría dicho que qué es lo que pasa. Es una cosa muy seria jugar con las ilusiones de los niños", ha sentenciado.

Llueve sobre mojado, porque Vox Cádiz ya ha sido noticia, precisamente por dirigir y enviar una felicitación de la que también se cayó el rey negro, el rey Baltasar.