Lo que debes saber para moverte en coche por Madrid en 2020

La novedad que presenta el sistema de movilidad a partir del 1 de enero es la prohibición de aparcar en zona de Servicio de Estacionamiento Regulado a los vehículos sin distintivo ambiental. Es decir, si usted tiene un vehículo de la categoría ambiental A o sin etiqueta, no podrá estacionar en lo más conocido como zona azul o verde. Por norma general, este veto se aplica a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas antes del año 2000 y de diésel antes del 2006.

El incumplimiento de esta nueva norma puede acarrear una multa de 90 euros, que se convierten en 45 por pronto pago. La zona SER está activa de lunes a viernes no festivos de 9 a 21 horas ni los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo tanto, los vehículos citados sí podrán estacionar en esta zona el resto de horas y también podrán hacerlo en parkings privados en cualquier momento.

Como ocurre con cada norma, siempre hay excepciones. Sí podrán acceder estacionar en la zona SER los residentes, en su respectiva Área de Estacionamiento Regulado; los vehículos comerciales e industriales que dispongan de autorización; vehículos auxiliares de apoyo a la operación de servicio de transporte público colectivo urbano general de uso regular; vehículos de 2 o 3 ruedas; vehículos destinados a transportar personas que acrediten disponer autorización y los vehículos destinados a servicios esenciales.

El cálculo es que esta medida afecte a casi 4 millones de vehículos, el 27’5% del censo automovilístico de la Comunidad de Madrid, según la DGT. Con ello, El Ayuntamiento de Madrid pretende acabar con estos vehículos en 2025. Además, dentro de este calendario de prohibiciones y renovación del parque automovilístico, destaca la medida que impedirá circular en 2024 por la almendra central de Madrid y la M-30 a todos los vehículos a los que ahora se les prohíbe aparcar en la zona SER.

Todos los coches que no pueden aparcar en la zona SER a partir del 1 de enero, no pueden circular por Madrid Central. Los coches sin pegatina de la DGT no podrán tampoco entrar en los aparcamientos privados de la zona de bajas emisiones aunque cuenten con invitación. También se prohibe, a partir de ahora, circular a los vehículos con etiqueta B de autoescuelas situadas en Madrid Central.