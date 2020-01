Almeida carga contra la izquierda y dice que las declaraciones de Ayuso se han sacado de contexto

El enredo de Díaz Ayuso se extiende por el PP madrileño, que trata de buscar una posición. A las diferencias entre Ayuso y sus actuales socios de Gobierno, y antes compañero de partido, se suman ahora las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien, este jueves, ha salido al paso de la polémica asegurando que las palabras de Ayuso sobre los efectos de la contaminación fueron sacadas de contexto. "Seguro que si cogemos las declaraciones completas, el contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid es la primera que mantiene que hay una relación entre la contaminación, la mala calidad del aire y la salud de las personas", ha afirmado Almeida. Sin embargo, esas no fueron las palabras de Ayuso en la entrevista de Año Nuevo concedida a la SER, que pueden escuchar completa aquí.

Almeida considera que "es obvio que hay una relación entre la contaminación y la salud"; pero afirma al mismo tiempo que "nadie puede decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid negara esa relación". El alcalde de Madrid cree que se pretende "coger aisladamente una determinada frase y sacarla de contexto". Preguntada acerca de si no debe existir un equilibrio entre quienes quieren entrar en Madrid con el coche y quienes sufren la contaminación que esto genera, Ayuso respondió que "nadie ha muerto tampoco de esto (contaminación)" y afirmó que, aunque "la contaminación no gusta a nadie", sus efectos se exponen a veces de forma "que no es real".

La izquierda que debate sobre frases aisladas

El regidor madrileño ha reivindicado el sistema de salud de la Comunidad de Madrid, al que ha calificado como "la segunda mejor sanidad de Europa después de Estocolmo" gracias, ha incidido, a las políticas del PP. Apunta a la longevidad de los ciudadanos de Madrid como referente.

Almeida ha mirado a la izquierda para responder a las críticas vertidas sobre su colega de partido. "Nosotros no somos de gestos ni de pancartas, ni de coger frases aisladas, ni del histerismo que a la izquierda tanto le gusta", son, ha indicado, de políticas.