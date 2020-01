Acaip denuncia pagas extras "arbitrarias" a algunos funcionarios de Picassent

El sindicato de prisiones Acaip denuncia que 45 funcionarios de la cárcel de Picassent han recibido una paga extra de 375 euros en el mes de diciembre por un concepto que nadie ha sabido explicar. Otros diez trabajadores han recibido una paga similar en el Centro de Inserción Social. Acaip critica que la dirección del centro mantenga en secreto la identidad de los beneficiarios y ya ha recurrido la decisión ante la justicia porque consideran vulneran la normativa vigente.

El portavoz del sindicato, Alberto Téllez, aclara que no están en contra de que se haya dado esta paga, pero sí de que la dirección de Instituciones Penitenciarias no explique por qué a estas personas sí que se les ha dado una recompensa pero al resto de funcionarios no. Según Acaip, la dirección se ampara en el respeto a la intimidad de los trabajadores para no explicar en qué consisten, cómo se materializan o cómo miden el especial rendimiento de estos funcionarios.

El sindicato de funcionarios de prisiones cree que todo el mundo tiene derecho a percibir esa paga porque, recuerdan, la situación de Picassent es límite, con una falta de trabajadores que ya es crónica. Además, lamentan que las personas que trabajan en los módulos más peligrosos no reciben ningún tipo de compensación.