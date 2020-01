La recaudación del Roscón de Cáritas 2019 se dedicará a infancia y juventud

Frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ese es el gesto que se pretende con la suma de miles de porciones de roscón solidario, el dulce por excelencia de las próximas 72 horas en muchos hogares bizkainos. Este año, Cáritas Bizkaia donará un euro para los proyectos del "Programa de Infancia y el Programa de Jóvenes en Emancipación de Cáritas de Bizkaia" por cada ración de roscón que reparta en la plaza nueva el próximo 5 de enero 2020.

Un acto que cuenta con el patrocinio de LABORAL Kutxa y con la participación de decenas de voluntarios de Cáritas que se encargarán de organizar el acto, recoger el donativo y repartir el chocolate/roscón hasta que se acaben.

Julen es un joven que participa en el programa de emancipación. Este viernes, en Hoy por Hoy Bilbao, ha reconocido que cuando cumplió los 18 años y le dijeron que debía abandonar el centro de menores solo pudo pensar "tierra trágame".

"Tengo una mochila, que cuesta cargarla porque son momentos difíciles. Yo estuve siete años en un centro de menores y cuando me dijeron 'ha llegado tu hora de marchar' dije 'tierra trágame' porque en sí no sabía ni donde iba a caer, pero al cabo de un tiempo me comunicaron que habían abierto un centro. Así llegué a Gandarias Etxea, donde he hecho buenos amigos", ha explicado.

Gandarias Etxea es un dispositivo concertado con Diputación donde jóvenes con 18 años recién cumplidos empiezan un proyecto de vida para seguir su itinerario vital.

Txetxu Filgueiras, responsable del Programa de Emancipación de Jóvenes, ha indicado que los hogares son "un espacio donde se intenta crear un entorno estimulante y protector" y a partir de ahí "se tienen que enfrentar al reto de la mayoría de edad, en la que se tienen que ir".

Por ello, Gandarias Etxea tiene 27 plazas para los jóvenes mayores de 18 años, de las que 21 están a día de hoy ocupadas. Ha puntualizado que hay dos tipos de alojamientos: residencial, en el propio centro; y viviendas comunitarias dispersas por Bilbao. Estas últimas son para "jóvenes que ya tienen más recorrido y autonomía, que pueden vivir solos y gestionar su propio dinero".

Por otro lado, Monika Martín, responsable del programa de Infancia, ha puntualizado que "los niños y las niñas son como esponjas que van aprendiendo hábitos", por eso, en los proyectos de infancias, quieren "crear espacios donde se sientan agusto y adquieran habitos de alimentacion, higiene y relaciones, entre otros, que les puedan servir el día de mañana".