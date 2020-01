Franco cree que el PSOE tendrá resuelto el caso Noelia Posse "en días o semanas"

El PSOE de Madrid afronta 2020 con la investidura de Pedro Sánchez ya prácticamente encarrilada y con un gran asunto sin resolver a nivel interno: el futuro de Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles -suspendida de militancia de forma cautelar por reiterados casos de enchufismo en el Consistorio que preside-. Hace tres meses que los socialistas madrileños elevaron el caso al Comité Ético del PSOE y desde entonces ha entrado en un limbo. José Manuel Franco justifica la dilación para poder realizar esa investigación “con todas las garantías”, según ha asegurado el secretario general del PSOE de Madrid en Hora 14. También atribuye el retraso al calendario electoral. “El partido ha estado volcado en esas citas y es probable que, los mecanismos que hay que aplicar, no se hayan aplicado con la diligencia necesaria”, ha insistido Franco.

Los socialistas madrileños confían en la investidura de Pedro Sánchez el martes, pero no quieren precipitarse. “La espero con esperanza -ha confesado el líder socialista madrileño- pero no me gusta echar las campanas al vuelo”. A Franco no le ha sorprendido el tono duro de la oposición en el Congreso, aunque asegura que los argumentos le han parecido “abyectos” y apela a la responsabilidad: “no se puede utilizar a las víctimas del terrorismo, ni hacer invocaciones permanentes a ETA, cuando ya es agua pasada”.

José Manuel Franco ha exigido también una rectificación a la presidenta regional, a la popular Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones esta semana en la SER, cuando negó una relación causal entre la contaminación y las muertes prematuras, en contra de toda evidencia científica. “Me parece lamentable lo que ha dicho”, ha remarcado el socialista. Su partido ya ha registrado una pregunta en la Asamblea a la presidenta para que clarifique esa afirmación.